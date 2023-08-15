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Kadın - Aile Pencere pervazları nasıl temizlenir? Düşük tempo sahibi olanlar, kirden kurtulmak için malzemeyi birleştirin! Pırıl pırıl oldu
Kadın - Aile

Pencere pervazları nasıl temizlenir? Düşük tempo sahibi olanlar, kirden kurtulmak için malzemeyi birleştirin! Pırıl pırıl oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-15 00:51:00 - 2023-08-15 00:52:55
Pencere pervazları nasıl temizlenir? Düşük tempo sahibi olanlar, kirden kurtulmak için malzemeyi birleştirin! Pırıl pırıl oldu

Camlar kadar kirlenmekte olan pervazlar toz ve kirin yoğun olarak biriktiği alanlardır. Camların silindiği bezin kullanılması ve gelişigüzel temizlik yapılması pervazlardaki kir ve tozun yeteri kadar temizlenmesi konusunda etkili olmamaktadır. Bu nedenle size önereceğimiz yöntem ile daha etkili şekilde temizleme işlemi yapabilirsiniz. Kireç, pas ve kirden kurtulmak için çamaşır suyunu ciğerlerinize çekmek zorunda değilsiniz! Bu iki malzemeyi birleştirin, her yeri pırıl pırıl yapın...

Karbonat, eski diş fırçası, kâğıt havlu ve beyaz sirke ile yapılacak olan temizlik işlemleri için kullanılacak olan malzemeler oluşturmaktadır. Temizlikte beyazlık verdiği tercih edilen çamaşır suyunun yaymış olduğu kimyasala maruz kalmak istemeyenler için doğal bir temizleyici bulunuyor

Gerekli malzemelerin tedarik edilmesinin ardından yapılacak olan uygulama sayesinde camlar kadar pervazlarında temizlenmesi sağlanabilir.
İlk aşamada öncelikle kâğıt havlu kullanılarak pervazların kenarlarında bulunan tozların alınması gerekir.

Daha sonrasında pervazlara karbonat dökülerek üzerine beyaz sirke eklenir.

Sirkenin eklenmesiyle birlikte karbonat köpürerek kirlerin çıkmasını sağlamaktadır. Elinize zarar vermemek adına eldiven kullanmanız önemlidir.

Nemli bir bez kullanarak köpüren kirlerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
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