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Aktüel Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 11:58:00 -
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi."

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