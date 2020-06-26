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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi Piyade Teğmen Gül'ün cenazesi Adıyaman'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:32:34 -
Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi Piyade Teğmen Gül'ün cenazesi Adıyaman'a getirildi

ADIYAMAN (AA) - Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.

Askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Yeni Mezarlık morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın öğlen namazının ardından Yeni Mezarlık Camisi'nde yapılacak tören sonrası toprağa verilecek.

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