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Penaltı canavarı Harun Tekin, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi

'Penaltı canavarı' olarak tanımlanan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor maçının ardından Kasımpaşa maçında da penaltı kurtardı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:04
Penaltı canavarı Harun Tekin, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi

Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Diagne'ye geçit vermedi

Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu, maçın 6. dakikasında penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nin kullandığı penaltıyı Harun kurtardı. Böylelikle Harun Tekin, Trabzonspor maçından sonra bir penaltıyı daha kurtardı.

Süper Lig'in en iyisi

Harun son 23 penaltının 10'u kurtararak mükemmel bir performansa imza attı. Başarılı kaleci, 2014/2015 sezonundan bu yana toplamda 10 penaltı kurtararak bu alanda ligin en iyisi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:04
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Kasımpaşa
  5. Ülker Stadı
  6. Ülker

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