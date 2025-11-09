Pekmez ve tahinde öyle bir hata yapıyoruz ki! 1 ölçek yemek: Doğru olmadığı açıklandı! İşin aslı, sırrı bakın ne

  • İSTANBUL
Kadın - Aile

Kış aylarında tüketilen tahin pekmez konusundaki paylaşılan bilgide alışık olmadığımız türden bir bilgi geldi. Uzmanlara göre hem sağlıklı hem lezzetli bu kaynaklardan yanlış tüketildiğinde zarar verebiliyor. Doğru oran 1 ölçek pekmez – 2 ölçek tahin. İşin aslı, sırrı ortaya çıktı.

Kış aylarında tüketilen tahin pekmez, doğru tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiren tam bir şifa deposu. Ancak uzmanlara göre pek çok kişi bu geleneksel lezzeti yanlış oranla tükettiği için fayda yerine zarar görebiliyor.

Uzmanlar, bu ikiliyi yanlış şekilde tüketmenin fayda yerine zarar getirebileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, tahin pekmez tüketiminde en sık yapılan yanlışın pekmez oranının fazla tutulması olduğunu belirtiyor.
Doğru tüketim için önerilen oran:

1 ölçek pekmez – 2 ölçek tahin

Tatlı tadı baskın olsun diye pekmezin fazla eklenmesi, içerisindeki doğal şeker yüzünden kan şekerinin hızla yükselmesine neden oluyor. Tahinin içerdiği yağ ve protein ise şekerin kana karışma hızını dengeleyerek tokluk süresini uzatıyor.

Uzmanlar, tahin pekmezin aç karnına tüketilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Aç mideye alınan pekmezdeki şeker:

hızla kana karışıyor,

halsizlik ve baş dönmesi yapabiliyor,

tatlı krizini tetikliyor.

En ideal zaman ise kahvaltıdan hemen sonra, ölçülü bir porsiyonla tüketmek.

Ayrıca tahin pekmezini ekmek, börek ya da muz gibi karbonhidratlı yiyeceklerle birlikte yemek, kan şekerini çok daha hızlı yükseltiyor.

Gece geç saatlerde tahin pekmez tüketildiğinde metabolizma yavaş olduğu için şeker enerjiye değil yağ olarak depolanmaya yöneliyor. Bu nedenle uzmanlar tahin pekmezinin sabah saatlerinde, ölçülü şekilde yenmesini öneriyor.

Tahin pekmezden maksimum faydayı sağlamak için şu kurallara dikkat etmek gerekiyor:

Doğru oran: 1 ölçek pekmez, 2 ölçek tahin

Zaman: Kahvaltı sonrası, aç karnına değil

Miktar: 1 tatlı kaşığını geçmemeli

Tüketim şekli: Tek başına veya yanında ılık suyla

Bu önerilere uyulduğunda tahin pekmez, kış aylarında enerji veren, bağışıklığı destekleyen güçlü bir doğal takviyeye dönüşüyor.

Bu nedenle birlikte tüketildiklerinde kilo alımını artırabilir ve kan şekerini yükseltebilir. Ayrıca bu kombinasyon, şişkinliğe de yol açabilir.  Tahin pekmez karışımının oranı kişisel tercihlere göre değiştirilebilir. Ancak genellikle %25 tahin ve %75 pekmez oranı ideal kabul edilir. . Tahinin içerisinde bol miktarda yağ bulunurken, pekmez ise şeker bakımından yüksek bir besin

