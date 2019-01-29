Pekcan’dan tedbir açıklaması

Marketlerdeki meyve-sebze fiyatlarının aşırı yükselmesi hükümeti harekete geçirdi. Fiyat denetimlerine önem verdiklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu konuda tüm tedbirlerimizi de alıyoruz. Ve umuyoruz ki Hal Yasası’nın devreye girip uygulanmasıyla sıkıntıları atlatacağız” mesajını verdi.

Sıkıntıları atlatacağız

Marketlerdeki fiyatların dikkatini çekip çekmediğinin sorulması üzerine Pekcan, şunları söyledi: “Tabii ki Cumhurbaşkanımızın dikkatini bile çekmiş, bizimkini çekmemesi mümkün değil. Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Esasında Hal Yasası’nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz.” Bakan Pekcan, denetimler konusunda da 81 ilin valiliğine yazı gönderdiklerini belirtti.