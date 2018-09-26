Pekcan: Uzun vadeli potansiyele odaklanmalıyız

ABD yönetiminin Türkiye’ye yönelik son kararlarının ikili ilişkilere zarar verdiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”ABD ticaret politikalarına ilişkin son gelişmelerden genel olarak ve özellikle Türkiye’ye karşı atılan adımlardan rahatsızız” diye konuştu. Pekcan, ABD’nin çelik ürünlerine getirdiği gümrük vergilerini olağan dışı bulduğunu söyledi.

ABD’Lİ ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Amerikalı ve Türk şirketlerin, tüm sorunlara rağmen birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade etti. Bakan Pekcan, “Tüm ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir ancak bizler uzun vadeli potansiyele odaklanmalıyız” dedi.

Pekcan, özellikle dijital ekonomi ve teknoloji alanındaki üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve Amerikalı şirketlerin bu potansiyellerden yararlandıklarını görmek istediklerini kaydetti.