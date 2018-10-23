Pegasus’tan yeni uçuş noktaları

Pegasus Hava Yolları, 16 Aralık’tan itibaren İstanbul ile Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam arasında haftanın dört günü karşılıklı seferleri başlatırken, kasım ayı itibarıyla da İzmir ve Ankara’dan Hamburg’a direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

Biletler satışa çıktı

Pegasus’un Rotterdam’a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 11.35’te, Rotterdam Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 14.20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 54,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Ankara-Hamburg uçuşları Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Cumartesi günleri 11.50’de, İzmir-Hamburg uçuşları ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Cuma günleri 10.40’ta gerçekleştirilecek. Misafirler, Ankara ile Hamburg arasında düzenlenecek seferler için biletlerini 79,99 dolardan, İzmir ile Hamburg arasında düzenlenecek seferler için biletlerini ise 69,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.