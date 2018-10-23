Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere müjdeyi 2023 Eğitim Vizyonu toplantısında verdi. Erdoğan, "Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlık verecek" diyerek öğretmenlere müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Eğitim Vizyonu’na ilişkin açıklamaları şöyle oldu: Eğitim deyince öğretmenlerimize ayrı bir parantez açmazsak, hem konuyu eksik bırakmış hem de bu mesleğe haksızlık etmiş oluruz. Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapan birer kahramandır. Öğretmelerimize en kıymetli hazinemiz olan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bugünümüze ve geleceğimize dair hangi hedefleri belirliyorsak, hepsinin gizli öznesi öğretmenlerimizdir. Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Öğretmenlermiziin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1. sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerelerini uygun seviyeye çıkaracağız. Anaokulu eğitimini altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz.”

Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor mu? Süre kaç yıl oluyor?

20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman?

Kimler formasyon alabilir? şartları nelerdir?

Formasyon alabilmek için MEB tarafından belirlenmiş pedagojik formasyon eğitimi alabilecek bölümlerden birinde okuyor ya da okumuş olmanız birincil şart! Buna ek olarak; formasyon eğitimi alabilmeniz devam ettiğiniz bölümde için en az 2 yarıyılı bitirmiş olmanız gerekiyor. Çift ana dal yapıyorsanız ise pedagojik eğitim formasyonu almak için uygun olan lisans programından bir tanesini tercih etmelisiniz. Ayrıca kontenjanların ve üniversitelerce belirlenen kriterlerin (akademik ortalama, üniversite giriş puanı gibi) programa kabul edilmeniz için uygun olması gerekiyor