PCR testi devlet hastanelerinde ücretli mi? PCR testinden ücret alınıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testi, yüz yüze eğitim, son görülen varyantlar ve yerli aşı ile ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayanlardan istenen PCR destinin ücretli olup olmayacağına ilişkin konuştu.

PCR testi devlet hastanelerinde ücretli mi?

"İlerleyen zamanlarda aşıyı teşvik edebilmesi için PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek olur mu?" sorusuna Sağlıkı Bakanı Fahrettin Koca, "Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz. Yani PCR'ın şu an uygulandığı şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." karşılığını verdi.

PCR testi kaç saat önce yapılacak?

Hastanelerde PCR testi için yoğunluk yaşanmadığının aktarılması üzerine Koca, "Bütün alanlarda istemiyoruz, PCR'ın istendiği belli alanlar var ve bunu da 48 saat öncesinden istiyoruz. Dolayısıyla o yoğunluk 48 saate yayılmış oluyor, o anlamda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum, çünkü büyük kapasitemiz var." dedi.