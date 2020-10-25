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Teknoloji PC’de android oyun
Teknoloji

PC’de android oyun

PC’de oyun oyna | Android oyun indir | Video oyun tutkunları Android oyunları nereden nasıl indirebileceklerini araştırıyor. Peki, PC’ye Android oyun nasıl indirilir? | Bedava Android oyun oyna | Ücretsiz Android oyun indir

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:46:00 -
PC’de android oyun

Android oyun yükle | Video oyunlar her yaş grubundan milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Oyunlar kategorilerine ve yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Video oyunlarının kimini ücretli kimini ise bedava olarak indirebilirsiniz. Peki, PC’ye Android oyun nasıl yüklenir?

Android nedir?

Pek çok kişi Android’in ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini araştırıyor. Android, Google ve Open Handset Alliance tarafından mobil cihazlar için geliştirilmekte olan Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir.

Emülatör nedir?

Android oyunları bilgisayarlarda oynayabilmek için pc’ye emülatör yüklemeniz gerekiyor. Peki, Emülatör nedir? Bilgisayarınızı tablet ya da akıllı bir telefona dönüştürmek için yükleyeceğiniz programlara emülatör deniyor.

PC’de android oyun

Bilgisayarınızda Android oyunları oynamak için emülatör yüklemeniz gerekiyor. Emülatör programlarını internetten ücretli ya da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Pek çok emülatör seçeneği bulunuyor. Bunları kullanıcı yorumlarını okuyup değerlendirme yaparak indirebilirsiniz.

PC’de android oyun

PC’ye android oyun indir | PC’ye android oyun indirmek için Google Play ya da farklı oyun sitelerini tercih edebilirsiniz. Oyun yükleyeceğiniz sitelerin güvenli olup olmadığını mutlaka incelemelisiniz. PC’de android oyun oynamak için android emülatör yüklemeyi ihmal etmeyin.

 

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