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Kadın - Aile Pazı sarması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Pazı sarması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Sarma Türk mutfağının en önemli yemeklerinden

Yeniakit Publisher
2021-12-02 13:33:00 - 2021-12-02 13:36:05
Pazı sarması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Pazı sarması tarifi, nasıl yapılır? Bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Pazı Sarması malzemeleri

  • 2 bağ pazı
  • 1,5 su bardağı bulgur
  • 1 büyük soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 avuç maydanoz
  • 7-8 dal taze nane
  • 1 çay kaşığı tuz ve baharatlar
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 4-5 yemek kaşığı nar ekşisi

sos için:

  • yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 su bardağı sıcak su

Bulgurlu Pazı Sarması yapılışı

Pazıları yıkayıp, temizleyip kaynar suda 1-2 dakika tutun. Süzgeçle çıkarıp soğuk suya daldırın. ARdından pazıların ortasındaki iri damar kısımlarını çıkarın. İç harç için derin bir kasede bulguru yıkayıp içine soğanı rendeleyin, sarımsak ekleyin, salça, baharatlar, tuz ve taze otları ince kıyıp ekleyin. Nar ekşisi, zeytinyğını ilave edip karıştırın. Yarıya böldüğünüz pazıların ortasına yarım yemek kaşığı kadar iç koyup dikkatlice sıkıca sarın. Tencerenin altına sapları dizip sarmaları üstüne dizin. Kenarda sos hazırlayın. Nar ekşisi, zeytinyağı sıcak suyu karıştırıp tencereye dökün. Üstünü pasta tabağıyla kapatıp kapağı kapalı vaziyette kısık ateşte pişmeye bırakın. Tadına bakarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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