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Pazarlıktan çekinmeyin

Avrupa’da yaşayanlarımız buraya geldiklerinde, oradaki şartların burada olmadığını unutuyorlar. Burada vahşi piyasa egemen; ‘kim kimi tokatlarsa’ ilkesi geçerli!.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:16
Pazarlıktan çekinmeyin

Avrupa’da yaşayanlarımız buraya geldiklerinde, oradaki şartların burada olmadığını unutuyorlar. Burada vahşi piyasa egemen; ‘kim kimi tokatlarsa’ ilkesi geçerli!. Tokatlanmayı en aza indiren tedbiri ihmal ediyor; pazarlık etmiyorlar. Pazarlıkla bir ayakkabının aslında bağcığı fiyatında olduğu gerçeğini öğrenebilirsiniz!

“Kaça olur?” deyin. Bu soruyu üst üste sormaktan çekinmeyin. Hiçbir satıcıyı rahatsız etmez. Zaten satıcı indirim yapmayacaksa tavrını belli eder.

Önce alışveriş yapacağınız çevreyi ve fiyatları öğrenin. Ürünün hangi dükkânda kaça satıldığını araştırın. İlk defa alacağınız veya bilmediğiniz bir ürünse, fiyat biçmeye çalışın. Üretim yöntemlerini, malzemesini falan düşünün.

Pazarlık bazen hararetli olabilir. İyi pazarlıkçılar, sakin ve özgüvenli olurlar. Ancak bu şekilde pazarlığı kazanma şansınızı yükseltebilirsiniz.

Eğer fiyat teklifinizi güler yüzle esprili bir şekilde yaparsanız şansınız artar. Satıcı güler yüzlü tavrınıza olumlu bir karşılık verecektir. Hele bir de hemşehrilik peydahlanırsa!..

Alışverişe iki kişi gidin. İki kişi gittiğiniz zaman “iyi polis-kötü polis” taktiğini uygulayabilirsiniz. Siz bir ürünü beğendiniz diyelim. Arkadaşınıza fiyat konusundaki fikrini sorun. O da “çok pahalı” gibi şeyler söylesin ve pazarlığa başlayın.

Vazgeçmekten korkmayın. Eğer satıcı istediğiniz fiyata inmiyorsa ve acil almanız gereken bir ürün değilse, satın almaktan vazgeçme blöfünü oynayabilirsiniz. Tutar veya tutmaz! Fakat son koz olarak denenebilir. Tam giderken arkanızdan satıcı bağırabilir “tamam gel, istediğin fiyata olsun” diye. Eğer bunu duyarsanız zaferin tadını çıkarabilirsiniz.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:16
  1. Tokat
  2. pazarlık

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