Pazarcı esnafına belediyeden maske desteği

Adana’nın Kozan ilçesinde pazarcı esnafının sağlıklı satış yapabilmesi ve vatandaşların hijyen ortamında ihtiyaçlarını alabilmesi için belediye ekipleri maske dağıttı.

Kozan Belediyesi korona virüs (COVİD 19) salgınına karşı ilçede önlemler almaya devam ediyor.

Kozan’da her hafta Cuma günü kurulan semt pazarında pazarcı esnafının sağlıkla satış yapması için maske dağıtımı gerçekleştirildi. Esnaf sürekli temas halinde oldukları için sık sık maske değişimi yaptıklarını ifade ederek duyarlılıkları için Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ekibine teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kozan Belediye Başkan vekili Soner Uzun, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile zabıta ekipleri pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, esnafa ve vatandaşlara Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde üretilen maskelerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek salgınla mücadelenin her kademede sürdüğünü kaydetti.

Sosyal mesafeyi koruyarak pazar yerini gezen Başkanvekili ve Başkan Yardımcıları, esnaflardan sağlık, hijyen ve sosyal mesafeyi koruma noktasında dikkatli olmalarını istedi.