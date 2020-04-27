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Aktüel

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir pazarcı esnafı pazar yerinde karaoke mikrofonu ile meyve, sebze satıyor.

2020-04-27 12:05:53 -
Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir pazarcı esnafı pazar yerinde karaoke mikrofonu ile meyve, sebze satıyor.


Hüseyin Ölmez, elinde karaoke mikrofonu ile ilçe pazarında Barış Manço’nun şarkısından esinlenerek, “Domates, biber, patlıcan” diye bağırarak satış yapıyor.


Ölmez, “Mikrofon ile bağırmam pazara gelenlerin ilgisini çekiyor, haliyle satışlarda da bir artış oldu" dedi.

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