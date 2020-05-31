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Aktüel

Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi

Van’da içerisinde tekstil ürünleri bulunan minibüsün kaportasıyla yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluğa gizlenmiş 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:47:28 -
Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi

Van’da içerisinde tekstil ürünleri bulunan minibüsün kaportasıyla yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluğa gizlenmiş 66 kilogram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu (pazarcı arabası) 65 plaka sayılı bir minibüste şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo’nun da katıldığı aramada, aracın kaportası ile yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 228 paket halinde toplam 66 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü İ.U., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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