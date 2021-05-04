Pazar yerleri hangi günler açık? Pazar yerleri saat kaçta kapanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma dönemine geçildiğini duyurmasının ardından vatandaşlar pazar yerlerinin kurulup kurulmayacağını merak ediyordu. Son dakika İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Peki ama pazar yerleri, semt pazarları, hafta içi ve hafta sonu pazarları kurulacak mı? Pazar yerleri hangi günler açık? Pazar yerleri saat kaçta kapanacak?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma döneminda pazar yerleri hangi gün ve saatlerde açık olacak?
Pazar yerleri hangi günler açık?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.
Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.