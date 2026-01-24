Pazar günü oruç tutulur mu? Kaza orucu pazar günü tutulur mu?

Oruç denince akla ilk olarak Ramazan geliyor ama yılın farklı zamanlarında kaza orucu tutanların sayısı da az değil. İşte tam bu noktada kafaları karıştıran bir ayrıntı devreye giriyor: Hangi günlerde oruç tutulabilir, hangi günlerde tutulmaz?

Özellikle hafta sonu oruç tutmak isteyenler, pazar gününün bu konuda bir engel olup olmadığını merak ediyor. Çünkü dinimizde yalnızca oruç tutulması tavsiye edilen günler yok, aynı zamanda oruç tutulması yasak olan günler ve hoş karşılanmayan zamanlar da var. Peki, pazar günü oruç tutulur mu, kaza orucu pazar gününe denk gelirse ne yapılır?

Pazar günü oruç tutulur mu?

İslam büyükleri, pazar günü oruç tutulabileceğini ifade ediyor. Pazar günü tek başına orucu yasaklayan bir hüküm bulunmadığı için, kişi hem nafile hem de kaza orucunu pazar gününe denk getirebilir.

Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?

Oruç tutmanın yasaklandığı günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir. Bunlar Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı günleridir.

Ramazan Bayramı’nın sadece birinci gününde, Kurban Bayramı’nın ise dört gününde oruç tutmak yasaktır. Bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olması sebebiyle bu günlerde oruç tutulması uygun görülmemiştir.

Bayram günlerinde oruç neden tutulmaz?

Bu günlerin bayram kabul edilmesinin temelinde, toplu sevinç ve ikram anlayışı bulunur. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca tutulan orucun ardından bir “genel iftar” anlamı taşır. Bu nedenle bayram gününde oruçlu olmak, bu ikrama katılmamak gibi bir anlam taşıdığı için uygun görülmez. Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleri kabul edilir.

Şek günü oruç tutulur mu?

Şaban ayının sonunda, günün Ramazan’dan mı Şaban’dan mı olduğuna dair şüphe varsa bu güne şek günü denir. Bu günde oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan’ı bir veya iki gün önceden oruçla karşılamayı yasaklamıştır.

Aralıksız oruç tutmak doğru mu?

İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruh görülmüştür. Buna visal orucu denir. Hz. Peygamber (s.a.s.) visal orucu tutmayı yasaklamış, kendisinin böyle tuttuğu hatırlatıldığında ise farklı bir durum olduğunu ifade etmiştir.