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Medya Payitaht Abdülhamid'de ortalık fena karışıyor
Medya

Payitaht Abdülhamid'de ortalık fena karışıyor

Payitaht Abdülhamid dizisinin 126. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde büyük olaylar yaşanacak. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:46:00 - 2020-11-18 10:49:20
Payitaht Abdülhamid'de ortalık fena karışıyor

Cuma akşamları TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamid dizisi, 20 Kasım akşamı 126. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. 5.sezona da etkili bir hikaye ile başlayan dizide, başroldeki Bülent İnal, performansı ile hayranlarını yine mest ediyor. 126. yeni bölümde Abdülhamid iyileşirken, zehirli iğne kimi ölüme yaklaştıracak? O isim, Bidar Sultan… Özlem Conker’in diziye veda edeceği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid yüz yirmi altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde Abdülhamid iyileşecek, Ahmet Paşa yeniden Abdülhamid’in güvenini kazanacak.

Payitaht Abdülhamid’in 126. bölümünde başka neler olacak? Mason Paşa’nın oyunu ile Abdülhamid’e zehirli iğne yapılmak üzeredir. Ahmet Paşa saraya haber göndererek bu duruma engel olmaya çalışır ancak yeterince hızlı davranamaz. İğnedeki ilaca yeterince güvenmeyen saray eşrafından birisi fedakarlık yapar ve iğnenin kendi üzerinde denenmesini sağlar.

Abdülhamid yavaş yavaş iyileşirken onu koruyan kişi ise giderek ölüme yaklaşacaktır. Ahmet Paşa, gönderdiği haber sayesinde Abdülhamid’in gözünde yeniden güven kazanmanın yolunu açar. Abdülhamid artık başka paşasının mason olduğundan şüphe etmektedir.

Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler’e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan’dan hesap sorar. Mika’nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz’in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir’in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur.

Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma’yı ikna etmek ve Stefeno’yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.

Payitaht Abdülhamid’in 126. Bölümüyle 20 Kasım Cuma TRT 1’de…

 

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