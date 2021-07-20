Payitaht Abdülhamid bitti! İşte yeni bomba
TRT1'in izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin senaristinden şimdi de Akif isimli dizi geliyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/payitaht-abdulhamid-bitti-iste-yeni-bomba-30046
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TRT1'in izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin senaristinden şimdi de Akif isimli dizi geliyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/payitaht-abdulhamid-bitti-iste-yeni-bomba-30046
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