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'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

İspanya Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya yaptığı mülteci uyarısıyla ilgili konuştu.

11 Ekim 2019 Cuma 16:03
'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye yönelik "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" uyarısına yanıt veren İspanya Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, Erdoğan'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu savundu.

İspanya Ulusal Radyosu'na demeç veren Robles, "İnsanlarla yani sığınmacılarla jeopolitik bağlamda oynanması kabul edilemez. İspanya, AB kapsamında alınan toplu kararlara her zaman bağlı kalacak" dedi.

24 Ekim'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını da belirten Robles, "Toplantıda Türkiye-Suriye sınırındaki İncirlik Üssü'ne İspanya'ya ait Patriot'ların konuşlandırılmasıyla ilgili karar gözden geçirilebilir. İspanya, askeri gerilim anlamına gelecek şeylere her zaman karşı çıkacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:03
  1. İspanya
  2. Barış Pınarı Harekatı

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  • fikretfikret37 sn önce
    Bizde Avrupa birliğine girmek için yıllardır istedikleri hristiyan yasalarını çıkarttık. Meğer bizi hiç sevmiyor istemiyorlarmış.

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