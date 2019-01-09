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Patlamayı duyan bomba sandı, sokağa döküldü! Gerçek bakın ne çıktı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde halk, patlayan trafodan gelen sesi bomba sandı. Sokağa dökülen vatandaşlar büyük korku yaşadı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:58
Patlamayı duyan bomba sandı, sokağa döküldü! Gerçek bakın ne çıktı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde patlayan trafoyu bomba sanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi, Kondu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aşırı yüklenmeden dolayı mahallede bulunan elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Vatandaşların bomba sandığı trafo patlamasında, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan trafo yangını sonrası elektrik şirketi yetkilileri bölgeye gelerek, onarım çalışması başlattı. Yapılan çalışmanın ardından mahalleye tekrar elektrik enerjisi verildi. Panikleyen vatandaşlar, patlayan trafo ile bomba korkusu yaşadı.

Bomba gibi patladı

Büyük korku yaşadığını belirten vatandaşlardan Abbas Akbaş, “Bomba gibi patladı. Çok yüksek bir patlama sesi geldi. Hepimiz, korkudan evden çıktık, kaçtık. Çok büyük bir patlama oldu” dedi.

“Sanki bomba patlamış gibi” 

İşyerinin hemen önünde büyük bir patlama sesiyle korktuğunu ifade eden esnaf İlyas Değerli ise “Büyük bir patlama sesi duyduk. Sanki bomba patlamış gibi yüksek bir ses işittik. Bütün herkes ayaklandı. Korktuk” diye konuştu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:58
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