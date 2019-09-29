Patatesli milföy nasıl yapılır? İşte, patatesli milföy börek tarifi Kahvaltıya ya da beş çayına şahane bir börek tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, damakları şenlendiren patatesli milföy börek tarifi!

Kahvaltıya ya da beş çayına şahane bir börek tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, damakları şenlendiren patatesli milföy börek tarifi! Patatesli milföy börek tarifi Malzemeler: 12 adet milföy

2,5 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet patates

1 adet soğan

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı Öncelikle işe patatesleri haşlayarak başlayın. Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve patatesleri iri küpler halinde doğrayın. Patatesleri bir tencereye alın. Tencereye su, 1 çay kaşığı tuz ve zerdeçal ekleyip haşlanmaya bırakın. Haşlanan patatesleri süzüp bir kaseye alın. Patateslerin üzerine tereyağını ekleyip güzelce ezin. Bu arada yemeklik doğradığınız soğanları az zeytinyağında soteleyin. Ardından soğanları ve baharatları patatesin içerisine aktarıp karıştırın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz milföy hamurlarının içerisine harçtan koyun. Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Son olarak böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp, tepsiyi 180 derecelik fırına yerleştirin. Böreğiniz 15-20 dakikada pişecektir. Afiyet olsun.

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