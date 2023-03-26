Patatesin en şifalı hali kabızlığa reçete: Doğanın sunduğu şifa deposu! Herkes listesine dahil etsin, yapsın!

Patates vazgeçilmez bir besin. Her hali patatesseverler tarafında tüketilen patates en çok hangi tarzda sağlıklı? İşte yanıtı...

Patates, patlıcangiller familyasından yumruları yenen otsu bitki türüdür. Patates sözcüğü Amerika yerlilerinin dilinden İspanyolca aracılığıyla çeşitli Avrupa dillerine geçmiş, Türkçeye İtalyanca ve Yunancadan girmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in onca gücüne karşılık bir tabak melemen, bir sahan patates kızartması, bir domates söğüş yiyemediğini bilirsiniz elbet. Çünkü domates, patates, yeşil biber (üstelik mısır, taze fasulye) Amerika kıtasından gelmiştir.

Peki patatesin faydaları nelerdir?

Patatesin Besin Değeri Nedir?

100 gram patates besin değeri açısından şöyle özetlenebilir:

Kalori: 97 kalori

Yağ: 0.1 gr

Karbonhidrat: 22.6 gr

Protein: 1.6 gr

Lif: 1.7 gr

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patatesin Faydaları Nelerdir?

Patates tüm tartışmalara rağmen faydalıdır. Patates faydaları düşünüldüğünde akla hemen potasyum kaynağı olması ve potasyumun kalp hastalıklarına pozitif etkisi gelir. Ancak patatesin faydaları bununla sınırlı değildir. Detaylı açıklarsak patatesin faydaları şöyle sıralanabilir:

Tansiyonu Dengeler: Böbrek, kalp ve beyin sağlığını riske atan yüksek tansiyon, düşük potasyum ile ilişkilendirilir. Çünkü düşük potasyum nedeniyle vücuttaki sodyum tutulur. Bu da tansiyonun yükselmesine neden olur. Patates zengin bir potasyum kaynağı olarak sodyumun dengelenmesine yardımcı olurken felç ve kalp krizi riskini de azaltmaya destektir. Patates ayrıca lifli yapısı sayesinde kolesterolü damarlardan dışarı itmekle ilişkilendirilir ve böylece kalp sağlığına katkı sağlar.

Antioksidan Deposu: Serbest radikallere karşı mücadele veren antioksidanlar, bu sayede hücrelerdeki oksidatif stresin yarattığı hasarı da azaltmaya ve önlemeye yardımcı olur. Flavonoidler, karotenoidler ve fenolik asitler patatesteki antioksidanlar olarak karşımıza çıkar. Antioksidanların diyabet hastaları için de faydalı bilinir. Antioksidan zengini tatlı patatesi de anti-inflamatuar etki gösterir. Bu özellik artrit ve gut hastalığı olan kişilerin patatesi tercih etmesi için bir nedendir.

Bağışıklığı Güçlendirir: Güçlü bir bağışıklık grip gibi hastalıklarla ve alerjiyle savaşmak için elzemdir. Güçlü bağışıklık ise vitamin ve minerallerden zengin beslenme ile mümkündür. Patatesteki C vitamini, B6 vitamini ve potasyum güçlü bağışıklığa katkı sağlar.

Beyin Sağlığını Korur: Patates beyin sağlığına katkıda bulunan bir koenzim olan alfa lipoik asit içerir. Bu asidin Alzheimer hastalarında hafıza eksikliklerini iyileştirdiği, bilişsel gerilemeyi azalttığı araştırmalarda belirtilmiştir. Patatesin ayrıca depresyona da iyi geldiği söylenir. Çünkü patatesin beyindeki ruh halini yöneten nörotransmitlere etki ettiği söylenir. Ayrıca bir antioksidan olan C vitamini, beyindeki hücre hasarlarını önlemeye destek olurken depresyon tedavisinde de etkilidir.

Kilo Almak İsteyenler İçin İdeal: Çoğu zaman kilo vermek kaygı taşınır ve buna dair tüyolar verilir. Ancak kilo almak için de çabalayan pek çok kişi vardır. Kalori ve karbonhidrat açısından zengin olan patates, bu sayede kilo almaya çabalayan kişilere yardımcı olabilir. Kadınlar arasında yapılan bir araştırmaya göre, patates yiyenler daha kolay kilo alıyor.

Adet Sancılarını Azaltır: Patates suyunun faydaları adet sancılarının hafifletilmesinde etkili olabilir. Çünkü patates suyundaki yüksek karbonhidrat, triptofan seviyelerini yükseltmeye yardımcı olur. Triptofan vücuttaki ruh halini iyileştirme ve kaygı düzeylerini azaltmaktan sorumlu tutulan serotonin seviyelerini artıran bir amino asittir.

Uyku Kalitesini Artırır: Güçlü bir potasyum kaynağı olan patates, 100 gramında 396 mg potasyum içerir. Potasyum da uyku döngüsünü düzenlemede söz sahibidir. Sağlıklı bir uyku düzeni için patates gibi potasyum içeren besinleri tüketmeye özen gösterin.

Kemik Sağlığını Korur: Magnezyum ve potasyum içeren patates bu özelliği sayesinde hem kadınlarda hem de erkeklerde kemik sağlığının korunmasında da söz sahibidir.

Cildi Canlandırır: B vitaminleri, C vitamininin yanı sıra potasyum, magnezyum, fosfor ve çinko cilt sağlığı için faydalıdır.

Enerji Verir: Patates bir B6 vitamin kaynağı olarak enerji metabolizmasında etkili bir rol oynar. Çünkü bu vitamin karbonhidratları ve proteinleri glukoz ve amino asitlere parçalar. Bu sayede daha küçük olan bileşikler vücuttaki enerji için daha kolay kullanılabilirler.

Kanser Karşıtı: Özellikle kırmızı patates türleri, A vitamin ve antioksidan bakımından zengindir. Karoten ve zeaksantin sayesinde kansere karşı koruma sağlanır. İçeriğinde kuersetin bileşenin de andi-kanser ve anti-inflamatuar özelliği bilinir. Yine antosiyanin zengini mor patatesler de bu özelliklere sahiptir. Yine de daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.

Sindirim Sistemini Düzenler: Hiç patates yemeği yerken bağırsaklarınız için iyi bir şey yaptığınızı düşündünüz mü? Karbonhidrat yoğunluğu olduğundan sindirimi kolaydır. Patates, bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen dirençli nişasta bakımından zengindir. Bu iyi bakteriler yiyeceklerin daha iyi sindirilmesini sağlar. Üstelik sağlıklı bağırsakların sırlarından biri olan hacim sağlayıcı diyet lifi içerir. Sindirimi kolaylaştıran ve kabızlığı engelleyen mide sıvılarının salgılanmasını artırabilir. Yani kabızlık, iltihaplanma ve mide-bağırsak sorunlarına karşı yardımcı olabilecek patates, sindirim sistemini geliştirmede rol oynar.

Patatesin en şifalı hali kabızlığa reçete nasıl yapılır?

PATATESİN EN SAĞLIKLI HALİ

Patates haşlaması patatesin en sağlıklı formudur. Patates haşlaması püre haline getirilip zeytinyağı ile harmanlandığından mide ağrılarına iyi gelir. Sindirimi rahatlatır. Bağırsakları çalıştırır. Patates haşlama usulü ile pişirildiğinde içerisindeki vitamin değerleri korunur.