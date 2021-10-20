Patatesin en besleyici yönü bu oldu

Patates tava tarifi merak ediliyor. Patates tava kahvaltılık tarifler arasında en sevileni. Yumurta, kaşar ve patatesin muhteşem buluşmasından oluşan bu lezzeti yapmak sadece 10 dakika. En kolay patatesli atıştırmalık için işte patates tava tarifi ve malzemeleri...

Patates tava tarifi için malzemeler

3 adet orta boy patates

2 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Patates Tava Tarifi

Patates tava tarifi için öncelikle patatesleri soyun ve rendeleyin.

Patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta, tuz ve baharatları ekleyin ve karıştırın.

Yanmaz geniş bir tavaya sıvı yağ koyun. Yağ ısındığında, patatesli karışımı tavaya dökün ve güzelce yayın. Orta ateşte, ağzı kapalı kızartın.

Birkaç dakika sonra tabak yardımıyla ters çevirin ve tekrar kapağı kapatıp pişirin.

İki tarafı da kızarınca, servis tabağına alın. Patates tava servise hazır. Afiyet olsun...