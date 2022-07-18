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Ekonomi Patatese "Yandım Allah" dedirtecek zam
Ekonomi

Patatese "Yandım Allah" dedirtecek zam

Patates fiyatları bu yıl maliyet sebebiyle ciddi yükselişe uğramıştı. Patates üreticisi, gübre ve yakıta gelen zamları da gerekçe göstererek patateste fiyatların daha da artacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 09:59:00 -
Patatese "Yandım Allah" dedirtecek zam

Patates üreticileri, büyükşehirlerde fiyatların artmasının üreticiye herhangi bir faydasının olmadığını belirterek, artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin yarı yarıya düşebileceği uyarısında bulundu. Çiftçi Fikret Yıldız, patateste fiyat artışının süreceğine dikkat çekerek, “Tarlam var ancak girdi maliyetinde artışlar nedeniyle bir bölümünü ekebildim. Böyle giderse patates üretimi yarı yarıya düşer. Fiyatlar daha da artar” dedi. 

Yıldız, “Bu yıl tarlamızın yarısını ekemedik. Maliyetler çok arttı. Ektiğimiz kısma attığımız gübreyi de çok az atabildik, 3'te 1 oranına düşürdük. Geçen yıl traktörün deposu 500 liraya dolarken şimdi 2 bin 500'e doluyor. Böyle giderse tüketici de perişan olur” diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer de nüfusun 20 milyon arttığını ancak patates üretiminin 1 milyon tona yakın azaldığını ve ekim sahalarının da daraldığını belirterek “Böyle giderse patates üretiminin düşmesi ile patates fiyatları da daha da artacak” ifadelerini kullandı. 

 

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Yorumlar

Buldular bahaneyi!

Kamyonlarca patatesi dökün gitsin. Taşımak mı zor millete on katına satmakmı kolay!? Böyle insanlarımıza hileyle gıda maddelerini özellikle kim pahalıya satıyorsa kazandığı paralar boğazında düğümlensin. Allah o parayı yedirtmesin kim bu milleti kandırıyorsa.

Abdulhamit

Eskiden 1 kg muz fiyatına 10 kg patates alırdık.Şimdilerde 1 kg muz eşittir 1 kg patates.Muz bir kat zamlanırken (üstelik kısıtlı yetişiyor).Demek ki muzcuların masrafları bir kat,patatescilerin masrafları on kat artmış.Konu araştırılmalı,Chp li birisinin bu konudaki beyanı esas alınmamalı,bakanlık devreye girmeli,ithalat dahil bütün seçenekler değerlendirilmelidir.
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