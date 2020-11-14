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Aktüel Patates üreticileri ihracat teşviki bekliyor
Aktüel

Patates üreticileri ihracat teşviki bekliyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım: - "Bu yıl çiftçilerin patates üretimine daha çok kayması nedeniyle üretim fazlalaştı. Pandemi dolayısıyla zincir restoranlar, otel ve hazır yiyecek birimlerinin kapalı veya kısıtlı olması patates tüketimini düşürdü" - "Dünyada en ucuz patates şu an Türkiye'de. Kurların yüksek olması nedeniyle ihracata ton başına en az 50 dolar destek verilmesi lazım"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:29:26 -
Patates üreticileri ihracat teşviki bekliyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de sektör temsilcileri ve üreticiler, bu yıl yüksek verimden dolayı tüketim fazlası oluşan patates için ihracat teşviki bekliyor.

Farklı yörelerdeki hasadın ardından bozulmadan muhafaza edilerek yıl içinde piyasaya sürülmesi için Nevşehir'e getirilen patates, tüf kayalar oyularak yeraltına yapılan doğal soğuk hava depolarına alınıyor.

Üreticiler, geçen yıllara kıyasla üretim alanı ve verimi yükselen patatesin yurt dışına pazarlanması için gerekli adımların hızla atılmasını istiyor.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerden, sektörün desteklenmesini ve yurt içindeki ihtiyaç fazlası ürünün pazarlanmasına katkı sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Yıldırım, bir kilogram patatesin depodan çıkış fiyatının ürünün kalitesine göre 50 kuruş ila 1 lira arasında değiştiğini belirterek şöyle dedi:

"Bu yıl çiftçilerin patates üretimine daha çok kayması nedeniyle üretim fazlalaştı. Pandemi dolayısıyla zincir restoranlar, otel ve hazır yiyecek birimlerinin kapalı veya kısıtlı olması patates tüketimini düşürdü. Bu yıl belki tüketici ucuz patates yiyecek ama bir sonraki yıl üretici ekmezse gelecek yıllarda kilosu 10 liraya patates bulamayız. Dünyada en ucuz patates şu an Türkiye'de. Kurların yüksek olması nedeniyle ihracata ton başına en az 50 dolar destek verilmesi lazım. Bu ürünleri yurt dışına satmazsak üreticinin yarası biraz daha büyüyecek. Geçen yıllar yaklaşık 4,5 milyon ton patates üretilirken bu yıl 5 milyon ton civarında üretim var. Bitkisel üretim içinde patates en pahalı maliyeti olan üründür. Kilogramı 1 liraya mal oluyor, 50 kuruşa satılan patates üreticisine yüzde 50 zarar ettiriyor."

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner de il genelindeki depolarda yüzbinlerce ton patatesin bulunduğunu, iç piyasadaki tüketimin yeterli olmadığını ifade etti.

Maliyetin altındaki ürün satışının çiftçinin sıkıntılı bir sürece girmesine neden olacağına işaret eden Çalışkaner, ihracatın artırılması için topyekun bir çalışma beklediklerini dile getirdi.

Patates üreticilerinden Mustafa Taşkın da çiftçinin bu yıl yeterli gelir elde edememesi durumunda gelecek sezon ekim yapmakta zorluk çekeceğini belirterek, "Bu yıl patates para etmiyor. Maliyetinin altında satış nedeniyle zarar ediyoruz. Gübre ve elektrik girdisi pahalı." diye konuştu.

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