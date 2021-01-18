Patates oturtma nasıl yapılır?
Patates oturtma tarifi | Akşam yemeği için tarif arayanlar kolay, lezzetli patates tariflerine göz atıyor. Peki, patates oturtma nasıl yapılır? Denenmiş patates oturtma tarifi | Patates oturtma gerekli malzemeler
Patates oturtma yapılışı | Sofralarınızı şenlendirecek leziz bir tarif ile karşınızdayız. İşte, patates oturtma tarifi.
Patates oturtma tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kıyma
- 5-6 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 2-3 diş sarımsak
- 2 adet domates
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
- 1 su bardağı su
Patates oturtma nasıl yapılır?
Soğan, sarımsak ve patatesleri doğrayın. Patatesleri yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
Bir miktar yağı tencereye alın ve kıymayı kavurun.
Doğradığınız soğan ve sarımsağı da tencereye ekleyin.
Rendelediğiniz domates, baharatları ve suyu ekleyin.
Kıymalı sos pişince ocağın altını kapatın.
Bir tepsiyi güzelce yağlayın.
Patateslerin bir kısmını tepsinin altına yayın.
Patateslerin üzerine kıymalı harcı boşaltın.
Kalan patatesleri de kıymanın üzerine dizin.
Son olarak patateslerin üzerine sıvı yağ sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına yemeği sürün.
Arzu ederseniz patateslerin üzeri kızarınca yemeğin üzerine biraz kaşar peyniri rendesi serpip, peynir eriyene kadar pişirme işlemini sürdürebilirsiniz.
Afiyet olsun.