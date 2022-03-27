Patates cipsinden püre nasıl yapılır?
Farklı patates püresi tarifi | Son zamanlarda özellikle sosyal medyada yer alan videolarda paket patates cipslerinden püre yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Peki, patates cipsinden püre yapılır mı? Cipsten patates püre tarifi
Son zamanlarda sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda hazır paket cipslerden püre yapıldığına dair videolar paylaşılıyor. Bu ilginç tarifi denemek isteyenler ise ne yapmaları gerektiğini araştırıyor.
Patates cipsinden püre nasıl yapılır?
- 1 paket patates cipsi
- Yarım su bardağı su
- Yarım çay bardağı krema
- Yarım çay bardağı süt
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Öncelikle küçük bir sos tenceresine suyu alın ve kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine cipsi ekleyin ve karıştırın.
Lapa kıvamı elde ettiğinizde süt, krema ve baharatları ekleyip kısık ateşte karıştırın.
Son olarak bir miktar zeytinyağını püreye ekleyin ve ocağın altını kapatın.
Püreyi sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.