Pastırma sıcakları ne zaman geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in kıyı bölgeleri için bugün sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülke genelinde dün görülen sağanak yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara’da ise kısa sürede şiddetlenen yağmur bazı yerlerde dolu yağışına dönüştü.

uvvetli rüzgarla birlikte Ayaş ilçesinde bir caminin minaresi yıkılarak yakındaki bir evin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, cami ve evde maddi hasar meydana geldi.

Ankara Valiliği, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, kentin kuzey ve kuzeybatı ilçelerinde yağışların gece saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

Batı Karadeniz’de de yağış etkili oldu. Sinop, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Doğu Karadeniz kıyı kesimleri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiği, vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Uzmanlar, bugünden itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini, ülke genelinde “pastırma sıcakları” olarak bilinen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların hissedileceğini belirtiyor.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak hafta boyunca mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.