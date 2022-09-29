Pastanelere rakip olacak un kurabiyesi tarifi
Ağızda dağılan hazır kurabiyeleri aratmayacak bir kurabiye tarifi..
Un kurabiyesi için malzemeler
250 gram tereyağ (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvı yağ
1 vanilya
2-3 kaşık sirke
3 kaşık buğday nişastası
1 kaşık mısır nişastası
Aldığı kadar un
Yapılışı
Yoğurulan kurabiye hamuruna yuvarlak şekiller verilip yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Ardından 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Üstünün çok kızarmamasına dikkat edelim. Piştikten sonra sıcakken üstüne pudra şekeri serpip soğumaya bırakıyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun.