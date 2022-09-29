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Kadın - Aile Pastanelere rakip olacak un kurabiyesi tarifi
Kadın - Aile

Pastanelere rakip olacak un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan hazır kurabiyeleri aratmayacak bir kurabiye tarifi..

Yeniakit Publisher
2022-09-29 13:48:00 - 2022-09-29 13:57:34
Pastanelere rakip olacak un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi için malzemeler

250 gram tereyağ (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri 

1 çay bardağı sıvı yağ

1 vanilya 

2-3 kaşık sirke

3 kaşık buğday nişastası 

1 kaşık mısır nişastası

Aldığı kadar un

Yapılışı

Yoğurulan kurabiye hamuruna yuvarlak şekiller verilip yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Ardından 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Üstünün çok kızarmamasına dikkat edelim. Piştikten sonra sıcakken üstüne pudra şekeri serpip soğumaya bırakıyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun.

 

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