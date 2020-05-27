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Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu susamlı çubuk tarifi | Susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?

Evde susamlı çubuk krakerin tadına varmak için bu tarif birebir! Uzun süre bayatlamayan bir krakere kim hayır diyebilir ki? Aniden gelecek olan misafirlerinizin yüzünü güldürecek, çocuğunuz için alternatif bir atıştırmalık olacak bu kraker tarifini mutlaka denemelisiniz! Peki ama susamlı çubuk kraker nasıl yapılır? Pastane usulü, bayatlamayan ve tam tadında susamlı çubuk kraker malzemeleri nelerdir? İşte kıyır kıyır tuzlu orjinal susamlı pastane kurabiyesi tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:14:00 -
Pastane usulü tuzlu susamlı çubuk tarifi | Susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?

Susamlı çubuk krakeri ev ortamında yapmak aslında oldukça basit bir işlem. Uzun süre bayatlamayan, bol susamlı çubuk krakerleri daha uygun ve daha lezzetli bir şekilde yapmak için aşağıdaki tarifi uygulamanız yeterli olacaktır.

Malzemeler

  • yarım su bardağı sıvıyağ
  • 125 gram tereyağı
  • 2-3 damla limon suyu
  • 1 yumurta akı
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 5 çorba kaşığı susam
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 4 su bardağı un

Öncelikle tereyağı, sıvıyağ, yumurta akı ve şekeri bir spatula ile karıştırın. 

Üzerine kabartma tozu, sirke ve limon suyunu sıkın. Kabardıktan sonra, kalan malzemeleri ekleyip, yavaş yavaş unu ilave edin.

Kıvamlı ve ele yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışın. Yağlanmış tepsiye, uzun şeritler halinde hamurunuza şekiller verin.

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