Pastane usulü tuzlu susamlı çubuk tarifi | Susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?

Susamlı çubuk krakeri ev ortamında yapmak aslında oldukça basit bir işlem. Uzun süre bayatlamayan, bol susamlı çubuk krakerleri daha uygun ve daha lezzetli bir şekilde yapmak için aşağıdaki tarifi uygulamanız yeterli olacaktır.

Malzemeler

yarım su bardağı sıvıyağ

125 gram tereyağı

2-3 damla limon suyu

1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

3 adet yumurta sarısı

5 çorba kaşığı susam

2 yemek kaşığı sirke

4 su bardağı un

Öncelikle tereyağı, sıvıyağ, yumurta akı ve şekeri bir spatula ile karıştırın.

Üzerine kabartma tozu, sirke ve limon suyunu sıkın. Kabardıktan sonra, kalan malzemeleri ekleyip, yavaş yavaş unu ilave edin.

Kıvamlı ve ele yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışın. Yağlanmış tepsiye, uzun şeritler halinde hamurunuza şekiller verin.