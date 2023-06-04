Pastada da seviyoruz, salatada da! Çileğe bunu yapmadan önce sakın yemeyin: Bile bile zehirlenmeyin! Püf noktaları

Haziran 2023'teki çilek ayı bahara işaret ediyor. Çilek süper ayı olarak da bilinen bu aylarda dikkat etmemiz gereken püf noktalar var...

İlkbahar ve yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan çilek sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımız üzerindeki etkileriyle de ön plana çıkıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, tam bir C vitamini deposu olan çileği yemek için 8 nedeni sıraladı ve çilekle yapılabilecek iki sağlıklı tarif verdi. Çilek sevilen meyveler arasında yer alıyor. Peki, çilek nasıl yıkanır, sirkeyle mi tuzla mı? Çileğin temizlenmesi konusu geçen sene sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çilek toprakta ve yerde yetişen bir meyve olduğu için temizlenmesi de zor olan meyvelerden biri. Mevsimi gelmişken bizler de çileği doğru temizleme yollarını derledik.

İlkbahar ve yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan çilek sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımız üzerindeki etkileriyle de ön plana çıkıyor. C vitamininden en zengin meyveler arasında yer alıyor çilek. Günlük bir porsiyon çilek tüketimiyle C vitamini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilirsiniz.

Çilek, aynı zamanda A vitamininden potasyuma, kalsiyumdan magnezyuma kadar içerdiği pek çok bileşenle adeta bir şifa deposu. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmadığı için günde bir porsiyon (10 adet orta boy) çilek tüketmenizde fayda var.

Ancak dikkat, çilek özellikle çocuklarda alerjik reaksiyona neden olabilir.

Bağışıklık sisteminin çileğin içerisinde bulunan proteine karşı aşırı tepki vermesi sonucu alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Huş ağacı polenine veya elmaya karşı alerji sorunu yaşanıyorsa, çileğe karşı ikincil bir besin alerjisi gelişmesi mümkün olabiliyor. Dolayısıyla çilek yedikten sonra ağızda karıncalanma veya kaşıntı, baş dönmesi, dudak, dil veya boğazda şişlik, solunum problemleri, kurdeşen, ishal gibi belirtiler yaşanıyorsa, doktora danışmakta fayda var.

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İşte çileğin sağlığımız üzerindeki diğer faydaları...

Kötü huylu kolesterole karşı etkili oluyor

Çilek zengin lif içeriği sayesinde kötü huylu LDL kolesterolün düşürülmesinde rol oynuyor. Aynı zamanda zengin antioksidan içeriği ile kolesterol üzerinde olumlu sağlık etkileri göstererek damar tıkanıklığının önlenmesine yardımcı olabiliyor. Yapılan bir çalışmada; her gün düzenli çilek tüketen kişilerin LDL kolesterollerinde yüzde 14, toplam kolesterollerinde yüzde 9 ve trigliserid düzeylerinde yüzde 21 oranında azalma görüldüğü bildirilmiş. Çileğin kolesterol düşürücü etkisi lif, C vitamini ve biyoaktif bileşen içeriğiyle ilişkilendiriliyor.

Kalp sağlığını destekliyor

Çileğin potasyum içeriği yüksek tansiyonu olan bireylerde fayda sağlayabiliyor. Düşük sodyum, yüksek potasyum içeren bir beslenme düzeni yüksek tansiyonu dengelemede önem taşıyor. Potasyum, kalp kasının düzenli çalışmasında, kan basıncının dengelenmesinde ve kardiyovasküler sistem üzerindeki yükün azaltılmasında önemli fayda sağlıyor.

Kanserden korunmaya katkı sağlıyor

Çilek antioksidan değeri en yüksek meyveler arasında yer alıyor.

Kan şekeri dengesinde önemli

Yapılan çalışmalar kan şekeri dengesindeki bozuklukları obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riski ile ilişkilendiriyor. Çileğin glisemik indeksinin (kan şekerini yükseltme hızı) düşük olması kan şeker dengesi için önemli. Özellikle insülin direnci veya diyabet sorununuz varsa, ara öğünlerinizde bir porsiyon çilek ile beraber bir su bardağı kefir (200 ml) tüketerek daha dengeli kan şeker seviyesi sağlayabilirsiniz. Çilek ve kefir ikilisi aynı zamanda daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olacaktır.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Çilek, güçlü antioksidan etkiye sahip C vitaminin önemli bir kaynağı. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Bir porsiyon çilek (10-12 orta boy-180 gr) tüketimi bir porsiyon portakal (1 orta boy-130 gr) tüketiminden daha fazla C vitamini sağlıyor.

Tokluk süresini uzatıyor

Çilek zengin lif içeriği sayesinde tokluk süresini uzatarak ağırlık kontrolüne yardımcı oluyor. Aynı zamanda çileğin glisemik indeksinin, yani kan şekerini yükseltme hızının düşük olması kan şekerinin düzenlenmesi için de önemli. Yapılan çalışmalar, düşük glisemik indeksli diyetlerin diyabet, ağırlık kontrolü ve obezite tedavisinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Diyet sürecinde çileğin düşük enerji ve yüksek su içeriğinden faydalanabilirsiniz. Çileği ara öğünlerinizde 2 tam ceviz içi ile beraber tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Sirkenin iyi bir temizleyici olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bir kâseye 1 su bardağı beyaz sirke ya da elma sirkesiyle 8 su bardağı su doldurun. Çilekleri suda 4-5 dakika bekletin. Fazla bekletirseniz çileklerin yüzey rengi değişiyor.

Sirke çilekteki hem kiri hem de bakterileri yok ediyor. Sirkeli suda beklettiğiniz çilekleri süzün ve soğuk sudan bir kere geçirin. Eğer hemen tüketmeyecekseniz ıslak şekilde dolaba koymayın. Kağıt havluda kurulayın ve ondan sonra dolaba koyun.

2 bardak suya 2 çay kaşığı tuz ekleyin. Çilekleri suya atın ve 4-5 dakika bekletin. Durulayın ve tüketin. Fazla suda bekletirseniz çilekler yumuşar.



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