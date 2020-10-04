PassoLig para yükle | passo.com.tr internet sitesi organizasyonlara yönelik bilet satışının yapıldığı bir site. Passolig sahipleri söz konusu internet sitesinden maç bileti satın alabiliyor. Maç bileti almak isteyen ancak passolig kartı bulunmayanlar ise işlemlerini internetten hızlıca yapabiliyor. Peki, Passolig nasıl çıkartılır?

Passo

Passo internet sitesi ve uygulamasından maç, tiyatro, konser biletleri satın alabilirsiniz. Ayrıca futbol seçeneğinden passolig işlemlerine de göz atabilirsiniz.

Passolig bilet al

Maç bileti al |Passolig kartı bulunanlar internette kartlarına para yükleyebilir ve arzu ettikleri maçın biletini satın alabilirler. Bunun için passo.com.tr internet sitesine giriş yapıp futbol butonuna tıklamanız gerekiyor. Futbol kategorisinin altında satışta olan maç biletleri sıralanacak. Buradan satın alma işlemini yapabilirsiniz. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu sebeple karşılaşmalar seyircili oynana kadar söz konusu kategori de bilet bulmanız mümkün değil.

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Passolig nasıl çıkartılır?

Passolig nasıl alınır? Maç bileti satın almak için PassoLig kartına sahip olmanız gerekiyor. İnternet üzerinden Passolig kartı başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için başvuru sayfasına giriş yapmanız, istenilen bilgileri doldurup fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Banka kartı ya da kredi kartıyla kart bedelinizi ödedikten sonra kartını kurye ile arzu ettiğiniz adrese teslim edilecektir.

PASSOLİG KARTI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Passolig yenile

Passolig kartınızı her sezon yenilemeniz gerekiyor. Bu işlemi de internetten ya da uygulamadan yapabilirsiniz.

E BİLET KULLANIM SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Passo tiyatro bileti al

Passo internet sitesinden maç, tiyatro, konser vb etkinliklerin biletini satın alabilirsiniz. Bunun için arzu ederseniz siteye üye olabilirsiniz. Siteye üye olduğunuzda kampanyalardan ve fırsatlardan daha önce haberdar olmanız mümkün.

Passo iletişim

Passo müşteri hizmetlerine ulaşmak isteyenler hangi numarayı aramaları gerektiğini merak ediyor. Passo etkinlik biletleri için 0850 724 72 77'yi Passolig içinse 0850 724 33 44'ü aramanız gerekiyor.

Passo uygulama indir

Etkinlik tarihlerini ve bilet satın alma işlemlerinizi passo uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun için Passo uygulamasını Play Store ya da App Store’dan ücretsiz olarak mobil cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.