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Partilere yapılacak Hazine yardımı belirlendi

Erken seçim kararı ile birlikte partilere yapılacak Hazine yardımı da belli oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 08:25
Partilere yapılacak Hazine yardımı belirlendi

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, genel barajı aşanlar ile geçerli oyların yüzde 3’ünden fazlasını alan partilere her yıl bütçeden 5 binde 2 oranında mali yardım sağlanıyor. Yardım YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı şekilde bölüştürülerek belirleniyor. 1 Kasım 2015 seçim sonuçları baz alınan yardım kapsamında 2018 yılı ocak ayında hazine yardımının 139.1 milyonu AK Parti, 71,2 milyonu CHP, 33.3 milyonu MHP, 30.2 milyonu HDP’ye yapıldı.

Mevzuat gereğince genel seçimlerin yapıldığı yıl hak kazanan partilere ilave yardım gerçekleştiriliyor. 24 Haziran seçimleri nedeniyle AK Parti, CHP, MHP ve HDP’ye 547.522 milyon lira hazine yardımı verilecek. Partilerin 1 Kasım’da aldıkları geçerli oylar üzerinden yapılan hesaplamaya göre AK Parti 270.9 milyon, CHP 138.5 milyon, MHP 65.1 milyon ve HDP’nin ise 58.893 milyon lira yardım alması bekleniyor. Seçimler için cumhurbaşkanı adaylarına Hazine yardımı yapılmacak ancak adaylar bağış kabul edebilecek.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:25
  1. erken seçim
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