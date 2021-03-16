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Aktüel ‘Parmaklıklar Ardında Minik Kalpler’
Aktüel

‘Parmaklıklar Ardında Minik Kalpler’

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü’nde aileleri ile kalan çocukları unutmadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:52:00 -
‘Parmaklıklar Ardında Minik Kalpler’

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi, ‘Parmaklıklar Ardında Minik Kalpler’ adlı projenin ikinci yardım kampanyasını düzenledi. Proje kapsamında toplanan yardımlar, tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklara iletilmek üzere Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü yetkililere teslim edildi.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu, bu anlamlı kampanyayı başlattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Cakalıoğlu, “Bu etkinlik çocuklar adına mutluluk, anneleri adına umut ve toplumun sıcak şefkatli yüzünü gösteren bir kampanyadır” dedi.

Proje Koordinatörü Begüm Melisa Aktaş, “Dünyaya gözlerini cezaevinde açmış, belli bir yaşına kadar cezaevini “ev” olarak bilmiş, gardiyanları annelerinin arkadaşları olarak gören veya en güzel çocukluk çağında annesi ile beraber cezaevine girmek zorunda kalmış 0-6 yaş grubu çocuklar için başlatmış olduğumuz bir projedir. Parmaklıkların özgürlüğe açılan kapısında onları düşündüğümüzü hissettirebilmek, biraz olsun onları gülümsetebilmek, mutlu edebilmek asıl amacımız. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’a, Gençlik Meclisi başkanımız Kıvanç Cakalıoğlu’na, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

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