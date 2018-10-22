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Parmak izinden yakalanan şüpheli cezaevine gülerek gitti

Kahramanmaraş'ta polise üzerinde kimlik olmadığını belirtip kendisini 'H.G.' diye tanıtan şüphelinin, parmak izi incelemesinde, 'hırsızlık, konut ihlali, mala zarar verme' gibi suçlardan sabıkalı ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mehmet G. (36) olduğu ortaya çıktı. Sorgulamasının ardından tutuklanan şüpheli, cezaevine gülerek etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:47
Parmak izinden yakalanan şüpheli cezaevine gülerek gitti

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Adana Karayolu'ndan kente giren lüks otomobili şüphe üzerine takibe aldı. İçerisinde 4'ü kadın, 6 kişinin bulunduğu aracı durdurarak arama yapan polis, hırsızlıkta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Araçta bulunanlardan biri, üzerinde kimlik olmadığını ve isminin 'H.G.' olduğunu belirtip TC kimlik numarasını söyledi. Bunun üzerine kimlik tespiti için emniyete götürülen şüphelinin alınan parmak izinde, 'hırsızlık, konut ihlali, mala zarar verme' gibi 7 suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G. olduğu tespit edildi. Şüphelinin polise, kardeşi H.G.'nin kimlik bilgileri ile kendisini tanıttığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet G., rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilere gülerek poz verip "Kamerası bozuk olan çekmesin" diyen Mehmet G., sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:47
  1. Adana
  2. Kahramanmaraş
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  5. cezaevine gülerek gitti

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