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Parmak çıtlatmak zararlı mı?

Parmak çıtlatmak genç yaşta kireçlenme sebebi...

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:25
Parmak çıtlatmak zararlı mı?


Basitçe anlatırsak; eklem, iki kemiğin birleştiği yer ve eklem kapsülü sıvıyla dolu. Eklemlerimizi her kütlettiğimizde kemikler arasındaki boşluk genişliyor. Eklem sıvısı kemikler arasındaki boşluğu doldurmada yetersiz kalıyor, içerideki basınç düşüyor ve gazla dolu bir kabarcık oluşuyor. Duyduğumuz ses ise bu kabarcık kırıldığında çıkan çıt sesi.

Konuyla ilgili esas olan şey şu ki, parmaklarınızı çıtlatmak eklemlerde hareket kabiliyetinde artışa ve bir rahatlama hissi oluşmasına sebep oluyor. Birçok insan çıtlatmayı günlük bir alışkanlık haline getiriyor.

ESNETMEK DAHA İYİ

Bu hareket sıklıkla yapılarak ağrı ve kasılmalar azaltılmak istenir ancak eklemler için doğal olmayan, ters ve uygunsuz bir hareket olduğunun da akıldan çıkarılmaması gerekir. Kasları gevşettiği yönündeki yaygın inanışın tersine, kemikler arasındaki aşınmayı engelleyen doğal bir kayganlaştırıcı olan sinoviyal sıvısının kaybına sebep olur.

Uzmanlar, parmak çıtlatmaların alışkanlık haline geldiğinde erken yaşlarda kireçlenmeye sebep olabileceğini belirterek, parmakları çıtlatmak yerine esnetmeyi öneriyor.

Romatizma mı?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, parmak çıtlatmalarının birçok sebebi olduğunu söyleyerek, "Bazen romatizmal bir hastalıktan kaynaklanabilir. Özellikle erken yaşlarda başlıyorsa altında hormonal ya da metabolik bir problem ya da erken yaşlarda başlayan romatizmal bir rahatsızlık var mı bunun araştırılması gerektiğini anlatan Portakal, "Bazen psikolojik durumlarda da olabilir. İnsan gergin olduğu zaman özellikle duygusal olarak değişik travmalar ya da yoğun yük yaşadığı zaman özellikle parmak çıtlatma ihtiyacı olabilir. Biz böyle durumlarda psikolog arkadaşlardan da yardım alıyoruz" dedi.

Dr. Portakal, fizik tedavi rehabilitasyon olarak eklemlerin yapısını bozan durumlarda çıtlama sesleriyle daha sık karşılaşıldığını kaydederek, "Eklem arasındaki boşlukta normalde bir gaz birikimi olur. Buna bağlı olarak ses meydana gelebilir. Bazen de eklem aralarındaki darlıklardan bu problemler kaynaklanabilir. Özellikle bazı vitamin eksiklikleri, romatizmal hastalıklar bunun sebebi olabilir" şeklinde konuştu.

ERKEN YAŞTA KİREÇLENME OLABİLİR

Dr. Mehmet Portakal, parmak çıtlatmalar sonucu meydana gelen rahatsızlıklar ve tedavi yöntemleri hakkında, "Eğer eklem çıtlatmalar bir alışkanlık haline geldiyse çok erken yaşlarda eklemlerde kireçlenme, yıpranmalar meydana gelebiliyor ya da eklemin etrafındaki bağlarda zorlanmalar sonrası bağlarda iltihaplanmalar, bazen liflerde yırtıklar da meydana gelebiliyor. Bunlar tespit edildiğinde erken dönemde kişiye göre tedavisi planlandığı zaman, bu fizik tedavi rehabilitasyon programı da olabilir. Bunun için parafin, lazer, radyo frekans gibi değişik uygulamalar yapıyoruz."

 

 

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:25
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