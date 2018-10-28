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Parmak çıtlatmak doğru mu?

Parmak çıtlatmak eklemlerin aniden genişlemesi ile eklem sıvısı içinde bulunan gazlar açığa çıkar ve bunlar üzerine baskı yapıldığında gazın dışarıya yansıması sonrasında efekt olarak çıtlama sesi meydana gelir.

28 Ekim 2018 Pazar 19:35
Parmak çıtlatmak doğru mu?


Bir defa parmak çıtlatıldığında ardından bir daha denemeniz durumunda tekrar gerçekleşmeyecektir. Çünkü açığa çıkan gazların yeniden eklem içi sıvısına karışması en az 20-25 dakika zaman almaktadır.

Parmak çıtlatılması etraftaki reseptörlerin uyarılmasına sebep olur. Bunlar ise eklem kaslarının gevşemesini sağlamaktadır. Bu durumda kişiye gevşeme ve rahatlama duygusunu yaşatmaktadır.

Kavrama gücü azalıyor

Parmak çıtlatmanın zararları bizlere verdiği gevşeme hissi ile çok fazla düşünmeyiz.

Yapılan araştırmalarda parmak çıtlatmanın kireçlenmeye sebep olmadığı belirlenmiştir. Ancak parmak çıtlatan kişilerin kavrama güçlerinin çıtlatmayan kişilere göre çok daha yetersiz olduğu da tespit edilmiştir. Yine parmak çıtlatmanın zararları üzerine yapılan araştırmalarda eklem gevşekliğine sebep olacağı iddiası vardır ki, henüz kesinleşmiş bir durum yoktur.

Aslında yaygın bir inanca göre parmak çıtlatmak çok zararlı olarak nitelendirilse de, kişiler üzerinde çok ciddi zararlara yol açmayacağı uzmanlar tarafından söylenmektedir.

Peki yine parmak çıtlatmanın zararları olarak öngörülen ellerde titremeye yol açtığı durumu ne kadar doğru bir gerçekliktir. Parmak çıtlatan insanların ellerinde titreme olacağı, kireçlenmelerin oluşacağı doğru bir inanış olarak nitelendirilmemektedir.

Parmak çıtlatmakla eklemleri çok zorlayarak yerlerinden çıkartmadığınız sürece hiçbir zararı olmayan bir alışkanlıktır.

Ellerde titreme durumunu ise parmak çıtlatmak yerine farklı bir nörolojik olguya bağlamak ve doktora başvurmak gerekmektedir. Bu durumda parmak çıtlatmanın tek zararı olarak uzun dönemde kavrama gücünde zayıflamak ve yetersizlik olarak değerlendirebiliriz.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:35
  1. parmak çıtlatma
  2. parmak çıtlatmanın zararları

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