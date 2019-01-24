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Parkta çocukluk arkadaşını öldüren adam tutuklandı

İzmit merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşını, çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:32
Parkta çocukluk arkadaşını öldüren adam tutuklandı

İzmit merkezdeki parkta, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çocukluk arkadaşı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözleri önünde tabancayla vurarak, öldüren Sebahattin El (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün, Yenicuma Camii yakınındaki parkta meydana geldi. Ömerağa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde buluşan çocukluk arkadaşları Sebahattin El ile Birol Kırşan, parka gelerek, oturmaya başladı. Sebahattin El, burada, daha önce borç olarak verdiği 700 lirayı Kırşan'dan istedi. Kırşan'ın parayı veremeyeceğini söylemesi üzerinde ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sebahattin El, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp, çevredekilerin gözleri önünde Birol Kırşan'a 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alırken, sağlık görevlileri de ağır yaralı Kırşan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, yolda hayatını kaybetti. Sebahattin El ise olay yerinde polisler ekiplerince gözaltına alındı. Sebahattin El'in, yapılan testte 3.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Sebahattin El,  sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:32
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