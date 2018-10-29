Parkinson yavaş yavaş ilerliyor..



Hastalık doktorların özellikle aradığı 3 ana bozukluk ile buna bağlı 7 belirti ile teşhis ediliyor.

Eğer bu belirtilerden herhangi birini kendinizde ya da sevdiklerinizde fark ederseniz, hareket bozukluğu konusunda uzmanlaşmış bir nörologa danışın.

Çünkü, Parkinson hastalığının teşhisi uzmanlık gerektiriyor..



Birleşik Krallık Parkinson Hastalığı Derneği Beyin Bankası'ndan yayınlanan bildiriye göre işte Parkinson hastalığının 10 belirtisi:

Ana belirtiler:

1. Kişi çok yavaş hareket eder ve daha sakar görünür. Bir gömleğe düğme dikmesi ya da telefon görüşmesi yapması normalden uzun sürer.

Bu hareket yavaşlığı "bradikinezi" olarak biliniyor. Hastalık ilerledikçe hastalar kendilerini bir an için dona kalmış gibi hisseder.

2. Kişinin elleri ya da ayakları dinlenirken titrer.



Parkinson hastalarının yaklaşık yüzde 70-80'inde ellerde, kollarda, bacaklarda, çenede ya da yüzde titremeler meydana geliyor.

Özellikle bu titremeler dinlenirken meydana gelmesi dikkat çekiyor.

3. Hastaların kaslarında sertleşme ya da hassasiyet oluşuyor. Kol, bacak ya da vücudundaki bu kas sertliği kişinin hareketlerini zorlaştırıyor. Sabahları yataktan çıkmak ya da sandalyeden ayağa kalkmak zor olabiliyor.

4. Kişinin ayakları takılabilir ya da ayakları üzerinde sabit duramaz.

Parkinson hastalığının diğer belirtisi de dengede güçlüktür. Hasta düşmeye eğilimdir. Hastalar daha küçük fakat sık adımlarla yürümeye çalışır.

5. Bu problemler vücudun tek tarafında başlar. Genellikle bu hareketler önceleri vücudun tek tarafını etkiliyor. Bazen yıllar sonra vücudun diğer tarafına da yayılabiliyor.

6. Kişinin el yazısı değişir. Genellikle el yazısı küçülür ve karmaşıklaşır.

7. Kişi üzgün ve güçsüz görünür. Parkinson hastalarında hareket problemleri görülmeden önce genellikle depresyon gelişir.

Uzmanlar, ruhî bozukluğun Parkinson hastalığının bir parçası olduğunu düşünüyorlar.

8. Kişi yürüdüğü zaman bir kolu diğeri kadar çok sallanmaz.



Hareket yavaşlığına ek olarak, Parkinson hastalarının tüm hareketleri yavaşlar. Mesela gözlerini kırpması bile yavaşlar.

9. Kokuların farkına varmaz. Hastalığın başında Parkinson hastaları koku yeteneğini kaybeder. Çünkü nörodejeneratif süreç koku alma sistemini etkiler.

10. Kişinin konuşması güçleşir. Karşısındaki kişi Parkinson hastasının duymakta ve anlamakta güçlük çeker..

11. Hareketlere başlamakta güçlük çeker, cildi yağlanır ve %40 hastada bunama görülür. Kelimelerin son hecesini tekrar eder.

12. Gözlerin yukarıya doğru dakikalar hatta saatlerce kayması da, hastayı çok rahatsız eden bir durumdur.

Bütün mesele beyinde

Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Adını, hastalığı ilk defa 1817'de titremeli felç olarak tarifleyen James Parkinson'dan almıştır. Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisi de hayli zor bir hastalıktır.

Temel bozukluk, hareketlerimizi düzenleyen beyin bölümlerindendir.

Bu bozukluğa yol açan sebep tam bilinmiyorsa idyopatik Parkinson hastalığı deniliyor.Sebebin belli olduğu durumlarda ise Parkinsonien sendromlar adı verilir. Bu sendromların bir kısmı şunlardır:

-Geçirilmiş beyin enfeksiyonları,

-Bazı ilaçlar,

-Arteroskleroz,

-Ailevi sebepler,

-Travma,

-Zehirlenmeler,

-Tümörler,

-Kandaki kırmızı hücrelerin aşırı yükselmesi