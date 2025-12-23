Park halindeki araçların tekerlerini kesip kaçtılar

Olay, dün gece saatlerinde Alanya ilçesi Damlataş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan araçların lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla kesildi. Gece saatlerinde yaşanan olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sabah saatlerinde araçlarının lastiklerinin patlak olduğunu fark eden sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 20 aracın lastiğinin kesildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri kestikten sonra olay yerinden ayrıldığı belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde ise gözaltına alınan şüphelinin ailesi tarafından mağdur araç sahiplerinin zararlarının karşılandığı, araçların lastiklerinin lastikçiler tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

Lastikleri patlatılan mağdurlardan Onur Tüzün, "Çocuğu okula götürecektim. Sabah kalktım bir baktım lastikler inmiş. Yol boyunca herkesin lastiğini kesmişler. Bana komşum söyledi. Şüpheli lastikleri yaptıracakmış" dedi.

Öte yandan gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından araçların lastiklerini kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.