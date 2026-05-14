Park etmek artık bu kadar kolay! OMODA & JAECOO’dan akıllı mobilitede dikkat çeken adım

Akıllı mobilite alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken OMODA & JAECOO, sürüş deneyimini daha güvenli, konforlu ve zahmetsiz hale getiren yeni nesil teknolojileriyle öne çıkmayı sürdürüyor. Marka, Chery International Business Summit kapsamında düzenlenen gerçek yol deneyiminde, SIVP (Super Intelligent Valet Parking) teknolojisini ilk kez uluslararası medya temsilcileriyle buluşturdu.

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 medya temsilcisi ve distribütör yetkilisinin katıldığı test sürüşünde sistem, gerçek kullanım koşullarındaki performansıyla beğeni topladı. Özellikle dar alanlarda park sürecini kolaylaştıran teknoloji; akıcı çalışma yapısı, hassas manevra kabiliyeti ve güven veren sürüş karakteriyle dikkat çekti. Yoğun şehir yaşamı için geliştirilen SIVP, karmaşık park senaryolarını sürücüler açısından zahmetsiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

Yenilikçi tasarım diliyle kısa sürede dikkat çeken OMODA & JAECOO, zirve kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni geliştirdiği SIVP otomatik park teknolojisini ilk kez halka açık gerçek yol koşullarında test etti. BAE, Suudi Arabistan ve Endonezya başta olmak üzere farklı pazarlardan gelen medya temsilcileri ve distribütör yetkilileri, sistemin günlük kullanım senaryolarındaki performansını doğrudan deneyimledi. Global kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen akıllı park çözümü, kullanım kolaylığı ve güven veren yapısıyla öne çıktı.

Uluslararası medyadan olumlu geri bildirim

Test sürüşünün ardından uluslararası medya temsilcileri, sistemle ilgili ilk değerlendirmelerini paylaştı. Kullanım kolaylığı, akıcı çalışma karakteri ve sürücüye verdiği güven hissi en çok öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Bir medya temsilcisi, aracın çevresindeki yayaları algılayarak otomatik şekilde durmasının son derece doğal hissettirdiğini ve süreç boyunca manuel müdahaleye ihtiyaç duyulmadığını ifade etti. Sistemin beklenmedik durumlara verdiği hızlı tepkiler de katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

Dar alanlarda park etmekte zorlanan kullanıcılar için geliştirilen SIVP, geri manevra sırasında sürekli düzeltme yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sistem, uygun park alanını kendi tespit ediyor, ideal rotayı oluşturuyor ve park işlemini hassas şekilde tamamlıyor. Tüm bunları ise ek bir öğrenme sürecine ihtiyaç duymadan gerçekleştiriyor. Endonezyalı bir medya temsilcisi, “Yoğun trafik, dar park alanları ve sınırlı altyapı günlük hayatın bir parçası. SIVP tam olarak bu ihtiyaçlara cevap veren bir teknoloji” değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka medya temsilcisi ise daha önce benzer teknolojileri yalnızca videolarda gördüğünü belirterek, aracın kendi kendine hareket etmesini birebir deneyimlemenin etkileyici olduğunu söyledi. Sisteminin akıcı çalışmasının park deneyimini kolaylaştırdığını ifade eden temsilci, özellikle dar alanlara park etme stresini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.

Karmaşık park senaryolarında güçlü performans

Gerçek yol testleri sırasında SIVP; uygun park alanını otonom şekilde belirleme, dinamik manevra yönetimi ve hassas park işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Sistem, yoğun trafik akışı ve engellerin bulunduğu karmaşık senaryolarda da güçlü çevre algılama kabiliyeti ve stabil karar mekanizmasıyla dikkat çekti.

Etkinliğe katılan medya temsilcilerinin ortak görüşü ise teknolojinin günlük mobilite ihtiyaçlarına doğrudan çözüm sunduğu yönünde oldu. SIVP; dar park alanları, alışveriş merkezlerinde araç bulma zorlukları ve yeni sürücüler için oluşabilecek sürtme ya da çarpma risklerini azaltmayı hedefliyor.

Akıllı park teknolojisinde yeni dönem

SIVP’nin ağustos ayında ilk olarak Orta Doğu pazarında kullanıma sunulması, ardından Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygınlaşması planlanıyor. Sistem; aşırı sıcak hava koşulları, yoğun şehir trafiği ve yetersiz park altyapısı gibi bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirildi. Özellikle genç kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi amaçlayan teknoloji, markanın tanımıyla “dünyanın ilk park hack” deneyimini sunacak.

Küresel yayılım sürecine hazırlanan SIVP, OMODA & JAECOO’nun akıllı sürüş teknolojileri alanındaki dönüşümünü temsil eden önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Marka, geliştirdiği yeni nesil mobilite çözümleriyle park deneyimini daha güvenli, daha pratik ve daha stressiz hale getirmeyi hedefliyor.

Editör notu: SIVP (Super Intelligent Valet Parking), sürüş destek teknolojisidir ve sürücünün yerine geçmez. Sürücünün dikkatli olması ve gerektiğinde araca müdahale etmeye hazır bulunması gerekir.