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Aktüel Paris’te "arabasız gün" uygulaması rağbet görmedi
Aktüel

Paris’te "arabasız gün" uygulaması rağbet görmedi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 15:11:51 -
Paris’te "arabasız gün" uygulaması rağbet görmedi

PARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te hava kirliliğine dikkati çekmek için yapılan "arabasız gün" uygulamasına kent sakinleri fazla rağbet göstermedi.

Paris Belediyesi, 2015’ten bu yana düzenlediği arabasız gün uygulaması çerçevesinde yerel saatle 11.00 ile 18.00 arasında tüm kentte otomobil kullanımını yasakladı.

Uygulama kapsamında, sadece servis araçları, ambulanslar, otobüs ve taksilere saatte 30 kilometre hızı aşmamak şartıyla trafiğe çıkma izin verildi.

Kent yönetimi, Parislileri şehri arabasız keşfetmeye çağırırken çok sayıda kent sakininin 135 avro cezası olan yasağa uymadığı görüldü.

Parislilerin arabasız gün uygulamasına katılmamasında yağmurun da etkili olduğu belirtiliyor.

AirParif’e göre, arabasız günlerde Paris’te hava kirliliği seviyesi yüzde 7 daha az oluyor.

Arabasız gün uygulamasına bisikletiyle katılan Parislilerden Simone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal hayatta da bisikleti çok daha fazla tercih ettiğini belirtti.

Bisiklet kullanımının hem spor amacı taşıdığını hem de daha ucuz olduğunu söyleyen Simone, Paris gibi kalabalık bir kentte bisiklet kullanmanın avantaj olduğunu dile getirdi.

Simone, arabasız gün uygulamasını desteklediğini, bu tür uygulamalarının çevresel farkındalığı artırdığını ifade etti.



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