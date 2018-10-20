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Paris Saint Germain hız kesmedi! 10'da 10 oldu

Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Thomas Tuchel'in takımı PSG ile Christophe Pellissier'in takımı Amiens karşılaştı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:22
Paris Saint Germain hız kesmedi! 10'da 10 oldu

Ligin 10. haftasında Amiens'ı ağırlayan PSG rakibini rahat bir futbolun ardından 5-0 mağlup etti ve 10. maçında 10. galibiyetini elde etti.

PSG'nin galibiyet gollerini Marquinhos, Adrien Rabiot, Julian Draxler, Kylian Mbappe ve Diaby attı.

Bu sonucun ardından 10. maçını da kazanan PSG puanını 30 yaptı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:22
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