Paris Saint Germain hız kesmedi! 10'da 10 oldu
Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Thomas Tuchel'in takımı PSG ile Christophe Pellissier'in takımı Amiens karşılaştı.20 Ekim 2018 Cumartesi 20:22
Ligin 10. haftasında Amiens'ı ağırlayan PSG rakibini rahat bir futbolun ardından 5-0 mağlup etti ve 10. maçında 10. galibiyetini elde etti.
PSG'nin galibiyet gollerini Marquinhos, Adrien Rabiot, Julian Draxler, Kylian Mbappe ve Diaby attı.
Bu sonucun ardından 10. maçını da kazanan PSG puanını 30 yaptı.
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