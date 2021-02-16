Parekende ticarette yeni dönem! Rekabetin önü açılacak, tüketici korunacak

Akit Ekonomi

‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ hazırlandı ve odalar ile borsaların görüşlerine açıldı.

İşlemler kolaylaştırılıyor

17 maddeden oluşan kanun teklifiyle perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, her bir işletmenin dengeli bir şekilde büyümesinin sağlanması hedefleniyor. Teklifte bozulabilir gıda maddelerinde üretici ve tedarikçiye ürün bedelinin 30 günde ödeme zorunluluğunun getirilmesi öngörülüyor. Düzenlemede şu ifadelere yer veriliyor: “Üretici, tedarikçi ile perakendeci arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin sözleşmede belirtilen tarihte yapılması esastır. Fakat üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi malın tesliminden ya da mülkiyetinin devrinden itibaren 30 günü geçemez.”

Bir ay kala iptal yok

Bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde üretici veya tedarikçiye verilen siparişlerle ilgili düzenleme ise şu şekilde: “30 gün içinde bozulabilen gıda maddelerinin teminine yönelik sözleşmeler kapsamında verilen siparişler, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde perakendeci tarafından üretici veya tedarikçi ya da tedarikçi tarafından üretici aleyhine iptal edilemez.”

Sözleşmelere yeni düzen

Sözleşmelerin tek taraflı olarak değiştirilmesinin önüne geçiliyor. Bu konuda şöyle deniliyor: “Sözleşmeler talep edilmesi halinde yazılı yapılır. Üretici veya tedarikçi aleyhine tek taraflı yahut geçmişe yönelik değişiklik yapılamaz.”