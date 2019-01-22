Parasız kalan alkolik evde ne bulduysa içti
Kırklareli'de içkisi bittikten sonra parasız kalan bir şahıs evde bulduğu kolonya, ispirto ve çamaşır suyunu içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.22 Ocak 2019 Salı 15:33
Kırklareli’nde aldığı alkol bitince evde bulunan ispirto, kolonya ve çamaşır suyu içen şahıs hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Olay Kırklareli merkeze bağlı Çukurpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre S.B. isimli şahıs aldığı alkol bittikten sonra parasız kalınca evde bulunan kolonya, ispirto ve çamaşır suyunu içti. Zehirlenen şahıs Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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