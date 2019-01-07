Paranızın değerini bilin

Para. namusuyla kazanan kimseye havadan yağmıyor. Alınteri, göznuru, onca emek istemekle malsa iyi, kişinin sağlığını da usul usul elinden alıyor, parayı kazanmak. O halde onu harcarken dikkatli, titiz, seçici olmak gerek. Özellikle çalışanlar bilir tutumluluğun değerini. Ve onlar çevrelerine zaman zaman şunları öğütler:

● Çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde kurutmayın, bu odanın ısısını düşürür.

● Aracınızın camları açık gitmesi size daha çok yakıt harcaması sağlar. Bunun için ihtiyacınız olmadığında camları kapatın.

● Marketlerde çoklu ürünlerde bulunan indirimlere kanıp ihtiyacınızdan fazla ürün satın almayın.

● Kombiniz elektronik ateşlemeli olursa ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz.

● Mahremiyete halel gelmiyecek ise gündüz evininizin perdelerini açık tutun ve lamba yakmaktan kaçının.

● Tuvalet rezarvuarınızın su sızdırıp sızdırmadığını test edin.

● Tuvalet rezervuarınız çok su gönderiyorsa ayarını yapın.

● Tencerelerinizin taban çapı ocağınızdan büyükse ve kapaklı ise daha hızlı ısınır.

● Elektrik süpürgenizi haftada en fazla 2 kere çalıştırın. Diğer temizlikler için gırgır ve el süpürgesi kullanabilirsiniz.

● Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli olduğu gece saatlerinde çalıştırın. Bu size % 10 elektrik tasarrufu sağlar.

● Çelik tencereler, emaye tencerelere oranla % 35 daha fazla ısı tasarrufu sağlarlar.

● Kalorifer peteklerinin duvarla arasına ısı yansıtıcı paneller koymak size tasarruf sağlayacaktır.

● Yokuş aşağı inerken vitesi boşa atmak yerine ayağınızı gazdan kaldırmayı tercih edin.

● Musluk bataryalarınızı fotoselli seçerek % 75 oranında su tasarrufu sağlamanız mümkündür.

● Bulaşık ve çamaşır makinası satın alırken A+++ alın.

● Kışın kapı ve pencerelerinize gereken izolasyonu yapın.

● Apartman içi aydınlatmalar için fotoselli lambalar seçerek gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçebilirsiniz.

● Markete gitmeden önce mutlaka eksiklerinizi tespit edip liste oluşturun.

● Bulaşıklarınızı elde yıkamak yerine makineyi tercih edin ve kesinlikle dolmadan çalıştırmayın. % 20 elektrik ve su tasarrufu sağlar.

● Banyolarınızı daha az basınçı suyla yaparak % 15 su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

● Tatile çıkarken evdeki bütün muslukları kontrol edin, buzdolabında bozulacak birşey yoksa elektrikleri ana sigortanızdan kesin.

● Kışın evinizde kullanmadığınız alanları ısıtmayın ve de kapılarını kapalı tutmaya özen gösterin.

● Daha çok floresan ve tasarruflu ampuller kullanmaya özen gösterin.

● Hazır gıdalar kullanmak yerine evinizde taze gıdalar kullanarak yemek yapmaya çalışın. Hem sağlık hem de tasarruf sağlamış olursunuz.

● Çamaşır makinanız tam dolmadan çalıştırmayın.

● Küveti doldurmak yerine duş almayı tercih edin. Bu size % 30 su tasarrufu sağlayacaktır.

● Az enerji tüketen mikrodalga fırın kullanabilirsiniz.

● Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine en kısıkta sürekli çalıştırın.

● Radyatörlerinizin havasını kontrol edin, gerekiyorsa havalarını alın.

● Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, ayda bir kez temizleme ve bakım yapın.

● Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık değiştirerek emiş gücünü arttırın.

● Saç kurutma makineleri ısı çok elektrik harcar, az kullanmaya gayret edin.

● Ütülerinizi biriktirip toplu şekilde yapmak 3 kat enerji tasarrufu sağlar..

● Ekmeğinizi buzdolabında saklayın.

● Yemeğin kapağını ocaktayken kontrol için sık sık açmayın.

● Uygun olan yemeklerinizi daha çok düdüklü tencerede pişirin.

● Bayat ekmeklerinizle kuru ekmek yemekleri yapabilirsiniz.

● Elbiselerinizi ve çamaşırlarınızı ıslakken değil tamamen kuruduktan sonra ütüleyin.

● Tıraş olurken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmayın.

● Gereksiz yere lamba yakmayın, yananları kapatın.

● Akıllı sayaçlar ile indirimli elektrik tarifelerinden yararlanın.

● Yakın mesafelere yürüyerek gitmeyi tercih edin.

● Toplu taşıma araçlarını tercih edin.

● Cebinizde olmayan parayı harcamaktan kaçının.

● Elinize geçen paraları birikim için kullanmaya özen gösterin.

● Faturalarınızı zamanında ödeyerek faiz ödemek zorunda kalmayın.

● Aracınızı yüksek devirlerde kullanmayın. Deviri yükselterek yakıt tüketimini arttırmış olursunuz.

● Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu gibi aletler kapalı olsalar dahi fişten çekilmedikleri için elektrik harcarlar. Bunları düğmelerinden kapatmak veya fişlerini çekmek yılda 600 TL kazanç sağlayabilir.