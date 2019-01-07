Paranızın değerini bilin
Havadan kazanıp, tavada yiyenlerden değilseniz..07 Ocak 2019 Pazartesi 19:58
Para. namusuyla kazanan kimseye havadan yağmıyor. Alınteri, göznuru, onca emek istemekle malsa iyi, kişinin sağlığını da usul usul elinden alıyor, parayı kazanmak. O halde onu harcarken dikkatli, titiz, seçici olmak gerek. Özellikle çalışanlar bilir tutumluluğun değerini. Ve onlar çevrelerine zaman zaman şunları öğütler:
● Çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde kurutmayın, bu odanın ısısını düşürür.
● Aracınızın camları açık gitmesi size daha çok yakıt harcaması sağlar. Bunun için ihtiyacınız olmadığında camları kapatın.
● Marketlerde çoklu ürünlerde bulunan indirimlere kanıp ihtiyacınızdan fazla ürün satın almayın.
● Kombiniz elektronik ateşlemeli olursa ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz.
● Mahremiyete halel gelmiyecek ise gündüz evininizin perdelerini açık tutun ve lamba yakmaktan kaçının.
● Tuvalet rezarvuarınızın su sızdırıp sızdırmadığını test edin.
● Tuvalet rezervuarınız çok su gönderiyorsa ayarını yapın.
● Tencerelerinizin taban çapı ocağınızdan büyükse ve kapaklı ise daha hızlı ısınır.
● Elektrik süpürgenizi haftada en fazla 2 kere çalıştırın. Diğer temizlikler için gırgır ve el süpürgesi kullanabilirsiniz.
● Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli olduğu gece saatlerinde çalıştırın. Bu size % 10 elektrik tasarrufu sağlar.
● Çelik tencereler, emaye tencerelere oranla % 35 daha fazla ısı tasarrufu sağlarlar.
● Kalorifer peteklerinin duvarla arasına ısı yansıtıcı paneller koymak size tasarruf sağlayacaktır.
● Yokuş aşağı inerken vitesi boşa atmak yerine ayağınızı gazdan kaldırmayı tercih edin.
● Musluk bataryalarınızı fotoselli seçerek % 75 oranında su tasarrufu sağlamanız mümkündür.
● Bulaşık ve çamaşır makinası satın alırken A+++ alın.
● Kışın kapı ve pencerelerinize gereken izolasyonu yapın.
● Apartman içi aydınlatmalar için fotoselli lambalar seçerek gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçebilirsiniz.
● Markete gitmeden önce mutlaka eksiklerinizi tespit edip liste oluşturun.
● Bulaşıklarınızı elde yıkamak yerine makineyi tercih edin ve kesinlikle dolmadan çalıştırmayın. % 20 elektrik ve su tasarrufu sağlar.
● Banyolarınızı daha az basınçı suyla yaparak % 15 su tasarrufu sağlayabilirsiniz.
● Tatile çıkarken evdeki bütün muslukları kontrol edin, buzdolabında bozulacak birşey yoksa elektrikleri ana sigortanızdan kesin.
● Kışın evinizde kullanmadığınız alanları ısıtmayın ve de kapılarını kapalı tutmaya özen gösterin.
● Daha çok floresan ve tasarruflu ampuller kullanmaya özen gösterin.
● Hazır gıdalar kullanmak yerine evinizde taze gıdalar kullanarak yemek yapmaya çalışın. Hem sağlık hem de tasarruf sağlamış olursunuz.
● Çamaşır makinanız tam dolmadan çalıştırmayın.
● Küveti doldurmak yerine duş almayı tercih edin. Bu size % 30 su tasarrufu sağlayacaktır.
● Az enerji tüketen mikrodalga fırın kullanabilirsiniz.
● Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine en kısıkta sürekli çalıştırın.
● Radyatörlerinizin havasını kontrol edin, gerekiyorsa havalarını alın.
● Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, ayda bir kez temizleme ve bakım yapın.
● Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık değiştirerek emiş gücünü arttırın.
● Saç kurutma makineleri ısı çok elektrik harcar, az kullanmaya gayret edin.
● Ütülerinizi biriktirip toplu şekilde yapmak 3 kat enerji tasarrufu sağlar..
● Ekmeğinizi buzdolabında saklayın.
● Yemeğin kapağını ocaktayken kontrol için sık sık açmayın.
● Uygun olan yemeklerinizi daha çok düdüklü tencerede pişirin.
● Bayat ekmeklerinizle kuru ekmek yemekleri yapabilirsiniz.
● Elbiselerinizi ve çamaşırlarınızı ıslakken değil tamamen kuruduktan sonra ütüleyin.
● Tıraş olurken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmayın.
● Gereksiz yere lamba yakmayın, yananları kapatın.
● Akıllı sayaçlar ile indirimli elektrik tarifelerinden yararlanın.
● Yakın mesafelere yürüyerek gitmeyi tercih edin.
● Toplu taşıma araçlarını tercih edin.
● Cebinizde olmayan parayı harcamaktan kaçının.
● Elinize geçen paraları birikim için kullanmaya özen gösterin.
● Faturalarınızı zamanında ödeyerek faiz ödemek zorunda kalmayın.
● Aracınızı yüksek devirlerde kullanmayın. Deviri yükselterek yakıt tüketimini arttırmış olursunuz.
● Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu gibi aletler kapalı olsalar dahi fişten çekilmedikleri için elektrik harcarlar. Bunları düğmelerinden kapatmak veya fişlerini çekmek yılda 600 TL kazanç sağlayabilir.
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