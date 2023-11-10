Paranız siyonistlerin mermisi olmasın

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Küresel ödeme sistemleri Visa ve Mastercard’a da Gazze’yi yangın yerine çeviren Siyonistler hakim. Her iki sistemde yapılan ödemelerle katil Netanyahu’nun ordusuna mermi taşınıyor. Bu durum infiale neden oluyor. Siyonist firmaların markaları ve ürünlerine 81 ilde boykot sürerken bu boykotun ödeme sistemlerine yapılması gerektiğini vurgulayan tüketici hakları savunucularınca devamlı “Alışverişlerde Visa ve Mastercard yerine TROY tercih edilsin” çağrısı yapılıyor. Bu çağrıya kulak veren on binlerce vatandaş yerli ve milli ödeme sistemi TROY’a geçmeye başladı.

Bunu veriler de ortaya koyuyor. Türkiye’de TROY logolu 19 milyona yakın kartla yapılan alışveriş ekimde ocak ayına göre 14 kat artarak 48 milyar liraya varırken toplam 239.2 milyar lira tutarında işlem gerçekleştirildi. TROY’un kullanımı haziran ayına göre de 3’e katlandı.

Güçlü tepki vermeliyiz

Akit’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, TROY’un kullanıcı adedinin 20 milyona dayandığını aktararak, “Bu sayı daha da artacak ve İsrail zulmüne destek verenlere okkalı tokat atılacak” dedi.

İsrail’in Gazze’de açık açık insanlık suçu işlediğini anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti: “İçinde büyük ölçüde çocukların, kadınların olduğu sivilleri katletmektedir. Bu vahşete, insanlık suçuna destek veren yabancı sermayeli ödeme sistemleri Visa ve Mastercard’a güçlü tepki verilmelidir. Tüketici, bunlara sırt çevirmiş, yerli ödeme yöntemi TROY’u kullanmaya başlamıştır. TROY kullanan tüketici her anlamda avantajlıdır. Ek külfetle karşılaşmadan harcama yapmaktadır. TROY sayesinde küresel ödeme sistemleri aracılıktan kazanç elde edemeyecek, paramız ülke dışına gitmeyecektir. Tüketicinin İsrail’in vahşetine karşı boykot kartı mutlaka ve mutlaka kullanılmalıdır. Ancak bu şekilde İsrail barbarlığı önlenir. Gelinen aşamada ülke olarak milli bir duruş sergilemeli ve İsrail’in zulmüne tavır almalıyız. Ürün almayarak Siyonistlere mermi olmaktan kurtulmalıyız.”

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Whatsapp yerine Bip

Ağaoğlu, Siyonist firmaların ürünlerine boykota katılımın arttığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Halkımız konfederasyonumuza ve derneklerimize başvurarak İsrail’in yanında duran firmaların listelerini talep etmektedir. Boykota dahil olan olana. Doğal olarak zalimlere arka çıkan şirketlerin satışları gerilemekte, gelirleri erimektedir. Bu gerileme ve erime onları indirim kampanyaları uygulamaya, tüketicileri cezbetmeye yöneltmektedir. Art arda başlatılan kampanyalara ilgi sınırlıdır. Zaten indirimler yalancıdır, sahtedir. Tüketici bu hakikatin farkındadır. Tüketici kararlı, Siyonist firmaların ürünlerini boykota devam edecek. Boykotu delme girişimleri de tutmayacak. Halkımız daha da şuurlu olmalı. Verinin de önemini görmeli. Whatsapp yerine de yerli iletişim uygulaması BiP’i tercih etmelidir.”

Boykot daha büyümeli

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal da Siyonist sermayeye ait ödeme sistemlerinin terk edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Visa ve Mastercar’ın bırakılmasının, yerli TROY’un kullanımının artmasını iyi haber olduğunun altını çizdi. Koçal, şu değerlendirmeleri yaptı: “Gazze’de devam eden vahşete karşı ses çıkarılmalı. Boykota devam edilmeli. Boykot; ürünler, kartlar ve ödeme sistemleriyle sınırlı kalmamalı. Devlet de adım atmalı. İsrail’den ithalat yapılmamalı. Tabii savaşın geldiği nokta vahim. Savaş tüketiciye yoksulluk, açlık, ölüm olarak dönüyor. İsrail vahşeti durdurulmalı. Bir ülkenin bir ülkeyi helâk etme durumunun önüne geçilmeli. İsrail’e karşı tüm yaptırımlar kullanılmalı. Tüketici bu anlamda elinden geleni yapıyor. Tüketicinin örgütlenerek yürüttüğü boykot ortada. Boykotun büyümesi, siyasi iradenin de İsrail’e karşı adım atması gerekliliği aşikâr.”

Malatya’nın Battalgazi belediyesi de dün katil İsrail’e yeni bir boykot kararı aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla tüm belediye çalışanları ve belediyeye bağlı şirket personellerinin maaş kartları milli ödeme sistemi TROY’a geçirilmeye başlandı.