Paranın sosyal hali "Tosla" gençlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın e-para iştiraki AkÖde, geliştirdiği yenilikçi uygulaması Tosla ile, banka hesabı olsun olmasın tüm gençlere finansal ihtiyaçları için yeni nesil bir platform sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk banka iştiraki olan e-para şirketi AkÖde, geliştirdiği yenilikçi Tosla uygulaması ile gençleri finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni nesil bir platformda buluşturuyor. Gençler, sosyalleşerek günlük bankacılık işlemlerini yapmalarını sağlayan Tosla'yı, artık uygulama marketlerinden indirip kolayca Tosla'maya başlıyorlar.





- "Tosla ile gençler için yeni bir dönem başlıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, AKÖde ile Türkiye'de bankacılığın geleceği için yeni bir alan yarattıklarını belirterek, "Türkiye’nin ilk banka iştiraki e-para şirketi AkÖde'yi kurarak, sektörümüze bu konuda da öncülük yaptık. Bankacılığa yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek için yatırım yapmaya aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Onların finansal hayata entegrasyonu için çalışmalar yapıyoruz. AkÖde'nin yeni uygulaması Tosla, gençlerimize yönelik heyecan verici, yenilikçi bir uygulama. Günlük bankacılık işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde sosyalleşerek yapılmasına olanak sağlayan Tosla ile hem sektörümüz hem de gençlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Şuna inanıyorum ki Tosla, ülkemizin finans ve ödeme sistemleri ekosisteminde çığır açacak."





- "Toslalı gençler, yaptıkları alışverişleri arkadaşlarıyla paylaşabilecek"





AkÖde Genel Müdürü Sitare Sezgin de Tosla'nın gençlerin günlük finansal işlemlerini yapmaları için kolay, hızlı ve yaratıcı çözümler üretmeyi hedefleyen bir ürün olarak "paranın sosyal hali" sloganıyla oluşturulduğunu belirterek, "Gençleri anlayan, alışverişten spora, sanata onlara günlük hayatlarının her alanında kolaylık sağlayan ve ayrıcalıklar sunan, aynı zamanda da sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir platform olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tosla kullanıcısı olmak için uygulama marketlerinden Tosla uygulamasını indirip kayıt olmanın yeterli olduğunu aktaran Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tosla bakiyenize Akbank ATM'lerinden, herhangi bir banka hesabından veya herhangi bir banka kartından ücretsiz olarak para yatırabilir ve dilediğiniz zaman dilediğiniz Akbank ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim sağlayabilirsiniz. Tosla kullanıcıları, mevcut bakiyeleri ile kendi aralarında 7/24 ücretsiz para transferinin yanı sıra uygulama içindeki anlaşmalı üye iş yerlerinden oyun pini başta olmak üzere dijital ürünleri satın alabiliyor veya Tosla temassız kartları ile diledikleri online/offline mağazadan alışveriş yapabiliyor.

Tosla Kart, Türkiye'de her yerde ve yurt dışında MasterCard'ın geçerli olduğu yerlerde kullanılabiliyor. Tosla kullanıcıları, Tosla içinde kendi takipçilerini oluşturabiliyor ve yaptıkları alışveriş ve işlemleri arkadaşlarıyla paylaşarak sosyal bir deneyim de yaşıyorlar. Bu özelliği ile Tosla, finansal bir uygulamanın da ötesinde bambaşka bir deneyim vadediyor. Tosla, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni özellikler ve marka iş birlikleri ile de sürekli kendini yenileyen bir platform olacak."